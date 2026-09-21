UCASAL Corre celebra su quinta edición con nuevas distancias y un fin solidario

Los referentes destacaron además la participación de estudiantes becados que representan a UCASAL en distintas competencias y explicaron que este año incorporaron nuevas propuestas en los circuitos, con opciones para quienes recién comienzan y otras de mayor complejidad.

Finalmente, informaron que habrá tarifas diferenciadas para la comunidad UCASAL y el público general, con kit para corredores, sorteos y actividades de asistencia física y veterinaria. Las inscripciones y detalles de recorridos están disponibles a través de las redes oficiales de UCASAL Corre.