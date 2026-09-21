UCASAL Corre celebra su quinta edición con nuevas distancias y un fin solidario
Sandra Saleme, directora de Vida Universitaria de UCASAL, y Emanuel Calamaro, responsable de Redes de Comunicación de Extensión Universitaria, presentaron la quinta edición de UCASAL Corre, que se realizará el domingo 27 de septiembre con distancias de 5K, 10K y 15K.
Salta Hoy
21 / 09 / 2026
Los referentes destacaron además la participación de estudiantes becados que representan a UCASAL en distintas competencias y explicaron que este año incorporaron nuevas propuestas en los circuitos, con opciones para quienes recién comienzan y otras de mayor complejidad.
Finalmente, informaron que habrá tarifas diferenciadas para la comunidad UCASAL y el público general, con kit para corredores, sorteos y actividades de asistencia física y veterinaria. Las inscripciones y detalles de recorridos están disponibles a través de las redes oficiales de UCASAL Corre.