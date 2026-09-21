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La 12° edición del Reciclatón se desarrolla este martes en el CCM

La jornada se realiza de 10 a 17, en la playa de estacionamiento del Centro Cívico Municipal. Se podrán acercar materiales reciclables, residuos eléctricos y electrónicos, aceite vegetal usado y textiles, que serán recuperados y reutilizados por cooperativas y empresas.

Salta Hoy

21 / 09 / 2026

 

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La Municipalidad de Salta realizará este martes una nueva edición del Reciclatón (la 12va), una jornada destinada a promover la separación y recuperación de residuos y fortalecer la economía circular local.

La actividad se desarrollará de 10 a 17 horas en la playa de estacionamiento del CCM, ubicada en Av. Paraguay 1240.

Al respecto, Ramiro Ragno, director general de Residuos Especiales, invitó a toda la ciudadanía a participar y llevar diferentes materiales que puedan ser reciclados. Además, remarcó que es importante que los salteños tomen conciencia de la importancia de esta causa y se sumen a la misma.

Durante la jornada se recibirán papel, cartón, plásticos, latas de aluminio y envases Tetra Brik, además de plásticos duros, como sillas y paragolpes, que serán transformados en madera plástica. Esta propuesta contará con el acompañamiento de Econorte y Recicladora La Flía.

También se podrá llevar aceite vegetal usado, proveniente de los hogares y locales gastronómicos, que será recuperado por la empresa Bios para su transformación en biodiésel.

También se recibirán residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE), como heladeras, lavarropas, computadoras, impresoras y celulares, en articulación con la empresa Metalnor.

Como incentivo para la participación, los vecinos podrán acceder a premios sorpresa, gracias a la articulación con instituciones del Gobierno provincial y empresas que acompañan la iniciativa.

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