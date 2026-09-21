“Primavera Joven” llega al Mercado Artesanal de Salta

El Mercado Artesanal de Salta invita a la familia salteña y turistas a compartir una jornada especial para celebrar la llegada de la primavera con una propuesta al aire libre con los jóvenes como protagonistas.

El encuentro se realizará el domingo 27 de septiembre de 15 a 19 horas en el parquizado del Mercado Artesanal de Salta, Av. San Martín 2555, con entrada gratuita.

Durante la jornada se presentarán Ilusión Salteña, Yeite, Mr. Mojo y Jazz Trio, quienes ofrecerán diferentes propuestas musicales para acompañar una tarde de encuentro y cultura.

Además, los visitantes podrán recorrer los salones de venta y exposición de artesanías auténticas y gastronomía regional de 10 a 20:30 horas.

Con estas actividades, el Mercado Artesanal de Salta continúa fortaleciendo su propuesta cultural y generando espacios abiertos a la comunidad, donde las artesanías, música y las expresiones artísticas se encuentran con el patrimonio y la identidad salteña