Primavera: inicia la temporada alta de matrimonios en el Registro Civil

Con la llegada de la primavera comienza la temporada de mayor demanda de ceremonias de matrimonio en el Registro Civil, así lo informó su titular, Fernanda Ubiergo.

Al respecto, señaló que “para hoy tenemos 8 ceremonias, tres a la mañana y cinco por la tarde. Para lo que resta del mes de septiembre y todo octubre ya no hay lugar para reservas, y en los próximos días se habilitará la agenda para el mes de noviembre. De esta manera, inicia la temporada alta de matrimonios”.

Para concluir, también indicó que “si bien hemos tenido un descenso marcado en los últimos años en la cantidad de casamientos, hemos evaluado las estadísticas y entre enero y junio de 2026 se celebraron 1.190 matrimonios en toda la provincia, de los cuales 625 correspondieron al interior y 565 a la ciudad de Salta”.

Al comparar los datos con igual período de años anteriores, se observa que en 2024 la cantidad de matrimonios cayó un 12,07 % respecto de 2023; en 2025, la disminución fue del 7,84 % en relación con 2024; mientras que en 2026 el descenso alcanzó el 3,64 % respecto del año anterior.

En términos generales, la comparación entre el primer semestre de 2022 y el de 2026 evidencia una reducción acumulada del 20,93 %, al pasar de 1.505 a 1.190 matrimonios registrados en toda la provincia.

Las ceremonias de matrimonio se celebran en la Sala Macacha Güemes, recientemente restaurada con fondos brindados por el Gobierno provincial, lo que permitió poner en valor este espacio y dotarlo de las condiciones adecuadas para una celebración de estas características.

Desde la apertura del Registro Civil, los matrimonios que se celebran dentro del horario administrativo, de lunes a viernes de 8 a 13, en cualquiera de las oficinas de la provincia, no tienen costo. En tanto, las ceremonias realizadas fuera de ese horario o en lugares particulares tienen un costo adicional.

Para más información, los interesados pueden consultar en las oficinas del Registro Civil de toda la provincia o dirigirse a la Sala de Matrimonios de Capital, ubicada en la sede central de Almirante Brown 160.