Se disparó el precio del combustible en Bolivia y desestabiliza los precios en la frontera

El recién decretado "dieselazo" boliviano provoca un encarecimiento directo y una fuerte especulación en el precio de todos productos que llegan a la frontera con Argentina, entre ellos: moverá seguramente los valores de la hoja de coca.

El "dieselazo" es el incremento del costo del gasóil, que pasó de 9,80 a 17,95 bolivianos el litro, debido al retiro de la subvención por parte del Gobierno nacional. La decisión del presidente Rodrigo Paz ha generado incertidumbre en diferentes sectores, sobre todo en el transporte público.

La eliminación del subsidio al diésel mediante el Decreto Supremo 5716 genera un impacto en cadena inmediato sobre todo el comercio formal e informal en las ciudades de la frontera norte argentina, principalmente en los pasos de La Quiaca - Villazón, Aguas Blancas - Bermejo y Profesor Salvador Mazza - Yacuiba.

Los comerciantes mayoristas bolivianos ya advierten una suba generalizada de costos en torno al 20% debido a que el flete terrestre se encareció bruscamente un 83%. En la frontera, los principales productos afectados se dividen en dos flujos:

* Ropa, Calzado y Textiles (Ferias Americanas y de Reventa): Las ferias fronterizas dependen de mercadería que recorre largas distancias en camiones (mucha proviene de la zona franca de Iquique en Chile o de talleres textiles en el eje central de Bolivia). Aunque la devaluación del peso boliviano hacía atractivos estos precios para los argentinos, el fuerte incremento logístico neutraliza parte de esa ventaja.

* Artículos de Bazar, Juguetería y Electrónicos menores: Productos importados de origen asiático que se distribuyen desde los mercados mayoristas de Oruro o Cochabamba hacia las tiendas fronterizas sufren el recargo preventivo de flete.

Al ser un producto de consumo masivo en el norte argentino (provincias como Salta, Jujuy y Tucumán) que se importa en su totalidad desde Bolivia, cualquier alteración en la cadena de suministro boliviana impacta de inmediato en los bolsillos de los consumidores locales. La quita del subsidio en Bolivia afecta al mercado de la coca por el aumento en los costos del transporte interno.

La hoja de coca se produce mayoritariamente en regiones como las Yungas de La Paz o el Trópico de Cochabamba (Chapare). Para llegar a las ciudades fronterizas con Argentina (como Villazón o Bermejo), debe ser trasladada en camiones a lo largo de cientos de kilómetros. El drástico aumento del combustible traslada ese costo logístico directamente al precio mayorista por kilo antes de cruzar la frontera.

Pero no es solo eso. Otro factor que se viene serán los paros, bloqueos y desabastecimiento. La implementación del "dieselazo" desató un fuerte rechazo social. Organizaciones de transportistas y las propias federaciones de productores cocaleros (que utilizan el diésel para sus maquinarias agrícolas) declararon estados de emergencia y amenazas de bloqueos nacionales de rutas.

La Coordinadora de las Seis Federaciones del Trópico de Cochabamba, productoras de coca, se declaró en estado de emergencia y anunció protestas contra el Gobierno de Rodrigo Paz. La medida responde a la eliminación de la subvención al diésel, oficializada mediante el Decreto Supremo 5716. Los productores de coca del Chapare llamaron a la unidad de las organizaciones sociales para exigir la anulación de la medida.

Cuando las rutas bolivianas se cortan, el flujo de mercadería hacia la frontera argentina se interrumpe. La menor disponibilidad de hojas en los comercios de Salta y Jujuy genera una escasez estacional que los vendedores trasladan al consumidor final bajo el argumento de la dificultad para conseguirla.

Por último se debe mencionar la presión cambiaria y costo de vida en Bolivia. El plan de estabilización del Gobierno boliviano incluyó una devaluación del dólar oficial y una alta inflación en su canasta básica. Los productores y bagayeros bolivianos exigen más pesos argentinos (o dólares) por sus "tachos" o bultos de coca para compensar la pérdida de poder adquisitivo en su propio país.

Históricamente, los períodos de crisis de combustible en Bolivia se traducen en subas de entre el 25% y el 40% en el valor del cuarto de hoja de coca en el norte argentino en cuestión de días. Las variedades más demandadas (como la coca elegida o la hojeada) son las primeras en sufrir variaciones bruscas de precio debido a que los intermediarios cubren sus costos preventivamente ante la incertidumbre del transporte fronterizo.