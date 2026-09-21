Arrancó la Liga Infantil de Futsal de la ciudad

La Liga Infantil de Futsal de la ciudad se puso en marcha, en el marco de un trabajo entre la Municipalidad de Salta y la Liga Salteña de Fútbol. De la misma participan niños y niñas de las categorías 2015 a 2020.

Se trata de una propuesta deportiva y recreativa destinada a contener e integrar a cientos de niños y niñas de distintos barrios de la capital.

El certamen seguirá su curso los sábados de por medio en el Complejo Deportivo Nicolás Vitale, durante la mañana, aunque esto puede variar según la disponibilidad del mismo.

La Municipalidad de Salta pone a disposición la infraestructura, los arcos y la logística del lugar. Por su parte, la Liga Salteña de Fútbol aporta las pelotas oficiales y los árbitros encargados de dirigir cada uno de los compromisos, mientras que la programación está a cargo de su Departamento Infantil.

Se destaca del torneo su carácter totalmente inclusivo y mixto, lo que permie a niños y niñas compartir la experiencia deportiva en el mismo campo de juego. El campeonato tiene tres categorías formativas: 2015/2016, 2017/2018 y 2019/2020.

«Estamos muy contentos de llevar adelante otro torneo para que los más chicos puedan divertirse y competir. Era necesario un campeonato de esta disciplina y esta magnitud en la ciudad», dijo Mariana Naharro, subsecretaria de la Agencia Salta Deportes.

Por su parte, Dante Quipildor, coordinador de Futsal de la Liga Salteña de Fútbol, destacó el compromiso de ambos organismos para llevar adelante este torneo. «Había que arrancar, se seguirán sumando equipos y esto se volverá más atractivo de lo que ya es», expresó.