Abren las inscripciones para una nueva edición de Fútbol de los Barrios

El Ministerio de Turismo y Deportes, a través de la Secretaría de Deportes, habilitó el período de inscripción para una nueva edición del Torneo de Fútbol de los Barrios, destinado a conjuntos de todo el territorio salteño.

La iniciativa busca promover el deporte comunitario y fortalecer la identidad local a través de un formato donde cada plantel representa a su barrio, avanzando desde las fases zonales hasta la instancia provincial.

Para acompañar el crecimiento de la convocatoria, el coordinador general de Fútbol de los Barrios, Adrián Cuadrado, confirmó que se ampliarán las plazas. “A pedido de la gente y por el interés que genera, sumamos más cupos para que nuevos conjuntos participen”, destacó.

Los interesados radicados en la ciudad pueden realizar sus consultas y anotarse de forma presencial en Zabala 475, los martes y jueves, de 18 a 21, o comunicarse al WhatsApp 387 566-7481. En tanto, las agrupaciones del interior deberán hacerlo en las Direcciones de Deportes de sus respectivos municipios.