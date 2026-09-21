Asesinan en Perú a una candidata que había denunciado amenazas

Susy Isabel Aponte Polo, periodista y candidata al Gobierno Regional de Áncash, fue asesinada a tiros este sábado durante una actividad de campaña en la ciudad de Caraz, Perú. La dirigente, conocida como “China Polo”, participaba de una recorrida junto a integrantes de su espacio político cuando fue atacada dentro de un mercado.

Aponte tenía 44 años y era candidata por el movimiento Socios por Áncash, de cara a las elecciones regionales y municipales previstas en Perú. La Policía detuvo después del ataque a un ciudadano venezolano señalado como presunto autor y secuestró un arma de fuego.

El ataque también dejó personas heridas. La información inicial difundida por las autoridades y medios peruanos difiere sobre la cantidad exacta de víctimas, aunque reportes posteriores señalaron cinco personas heridas. La investigación quedó a cargo de las autoridades policiales y del Ministerio Público.

l asesinato tomó especial relevancia porque Aponte había advertido públicamente que estaba recibiendo amenazas pocos días antes de su muerte.

Nueve días antes del ataque, la periodista publicó un video en el que afirmó haber recibido llamadas telefónicas provenientes de tres establecimientos penitenciarios. Según su propio relato, en esas comunicaciones le habían advertido sobre un supuesto atentado contra ella.

Aponte sostuvo entonces que había realizado las denuncias correspondientes ante las autoridades. También había señalado que recibía hostigamientos y que intentaban bloquear sus cuentas y líneas telefónicas.

En esas publicaciones, además, hizo referencia a las denuncias que realizaba desde su plataforma periodística China Polo Dominical, donde difundía investigaciones y cuestionamientos sobre presuntas irregularidades en organismos públicos de Áncash.

Las amenazas denunciadas y el asesinato son ahora parte de los elementos que deberán ser analizados por los investigadores. Por el momento, las autoridades no establecieron públicamente el móvil del crimen ni confirmaron que exista una relación entre aquellas advertencias y el ataque.

Tras el asesinato, la Policía desplegó un operativo en la zona y detuvo a un hombre de nacionalidad venezolana, a quien señaló como presunto implicado en el crimen. Durante el procedimiento se incautó un arma de fuego.

La Fiscalía inició una investigación preliminar y dispuso distintas medidas para reconstruir lo ocurrido, entre ellas la recopilación de evidencias y de las imágenes registradas por las cámaras de seguridad de la zona. El Ministerio Público informó que el caso es investigado inicialmente como presunto feminicidio.

La Defensoría del Pueblo también puso el foco en la respuesta de seguridad durante el ataque. Según el organismo, comerciantes y vecinos denunciaron una demora en la llegada de efectivos policiales pese a los llamados de auxilio, y reclamó reforzar la protección para quienes participan de la contienda electoral.

El asesinato ocurrió en plena campaña electoral

Aponte había participado el 15 de septiembre en un debate organizado por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) para los candidatos al Gobierno Regional de Áncash. Cuatro días después fue asesinada durante una actividad proselitista.

Tras conocerse el crimen, el Gobierno Regional de Áncash pidió al Ministerio del Interior y a la Policía Nacional medidas de seguridad para los candidatos que continúan en campaña. También solicitó convocar de urgencia al Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana (Conasec).

Los organismos electorales peruanos también se pronunciaron sobre el asesinato de Aponte, ocurrido a pocas semanas de las elecciones regionales y municipales de 2026.

Además de su actividad política, Aponte había construido su perfil público a través del periodismo. Desde China Polo Dominical difundía investigaciones y denuncias sobre presuntas irregularidades y casos de corrupción en la región, una actividad que le había dado notoriedad en Áncash.