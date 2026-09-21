Juventud Antoniana ya tiene rival para la Reválida del Federal A

Juventud Antoniana conoció este lunes cómo continuará su camino en el Federal A, luego de la mala campaña que realizó en el Nonagonal, donde terminó último en su zona y con el equipo de menor puntaje en esta fase.

Huracán Las Heras (Mendoza), es el rival que le tocó a Juventud de acuerdo a las posiciones que cada uno tomó, tras la participación de ambos en el Nonagonal.

Juventud iniciará la segunda etapa que representa una instancia similar de 16avos. de final, con lo cual para jugar la final deberá afrontar cuatro play-off, y cinco para llegar al ascenso.

En consecuencia, Juventud jugará su play-off con Huracán Las Heras el 11 y 18 de octubre, es decir, dentro de 20 días. El primer partido será en Salta y la revancha en Mendoza. El santo, además, no tendrá ventaja deportiva. Es decir, si empatara los dos encuentros, quedará eliminado y avanzará el equipo mendocino por llegar mejor clasificado.

Foto: Prensa Oficial Juventud Antoniana