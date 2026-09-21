A días de disputar su último partido con la camiseta de la Selección Argentina, Lionel Messi sorprendió a sus millones de seguidores al presentar la indumentaria especial que lucirá en su función de despedida frente a Benín en el Estadio Monumental.

A través de un video publicado en su cuenta oficial de Instagram, el astro rosarino mostró los detalles del diseño retro y exclusivo preparado para la ocasión. "Último partido… Una camiseta para toda la vida", escribió el Diez en una publicación que se viralizó en cuestión de segundos.

El esperado encuentro se llevará a cabo el próximo 6 de octubre en el Estadio Monumental, en lo que será el cierre de la ventana de amistosos internacionales de la fecha FIFA. Para este evento tan emotivo, Lionel Scaloni convocó a gran parte de los campeones del mundo de Qatar 2022, asegurando la presencia de figuras emblemáticas como Ángel Di María, Nicolás Otamendi y Rodrigo De Paul para acompañar al capitán en su adiós.

La AFA confirmó que las entradas se pondrán a la venta este martes 22 de septiembre a partir de las 18:00 a través de la plataforma Deportick.