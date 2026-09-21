Adorni presentó un escrito y justificó su patrimonio ante la Justicia

El exjefe de Gabinete Manuel Adorni presentó ante la Justicia un escrito para responder a las dudas del fiscal Gerardo Pollicita y justificar su patrimonio, según supo la Agencia Noticias Argentinas.

El exfuncionario tenía hasta este martes para entregar la documentación solicitada sobre las inconsistencias que surgieron en la investigación, en la causa que lo investiga por presunto enriquecimiento ilícito.

Según la defensa de Adorni, no hay una “desproporción manifiesta” entre los ingresos y los egresos de Adorni, diferencia que el fiscal del caso, Gerardo Pollicita calculó en más de 43 millones de pesos. “La diferencia de $43.068.549 que arroja el cotejo de flujos en pesos representa el 15,8% de los egresos totales reconstruidos ($272.820.832,20) y el 18,7% de los ingresos lícitos computados ($229.752.283,20). Se trata de una brecha residual, no de una desproporción manifiesta”, dice el escrito de la defensa del exjefe de Gabinete.

La defensa de Adorni sostiene que, “a diferencia de lo que el dictamen postula respecto de la magnitud del ‘salto patrimonial’, resulta perfectamente compatible con los márgenes de imprecisión propios de toda reconstrucción de flujos económicos de un grupo familiar a lo largo de dos años y medio, edificada sobre estimaciones de tipo de cambio, criterios de depuración de movimientos internos y partidas cuyo pagador ‘no pudo identificarse’ -extremo que el propio dictamen reconoce respecto de los comprobantes de ARCA del punto (x)-”.

En cuanto a la rectificación que hizo Adorni de su declaración para sumar cientos de miles de dólares que originalmente no había declarado, la defensa sostiene que no puede ser tomado como un indicio en su contra, y dice: “El legislador no ve en la rectificativa un indicio de ocultamiento; ve una conducta que merece tratamiento benigno, porque restablece por iniciativa propia la exactitud de lo declarado y permite al Estado percibir el tributo sin necesidad de tener que esperar a que el Tribunal Fiscal de la Nación confirme el acto de determinación tributaria”.

El escrito de la defensa del exjefe de Gabinete agrega: “Sería sistemáticamente incoherente que una conducta expresamente incentivada por la ley tributaria se transformara, en sede penal, en indicio de la malicia que el tipo requiere”.