Habrá simulacro de emergencia y evacuación en Ciudad Judicial

La práctica comenzará con la activación de alarmas sonoras y lumínicas del edificio por lo que se solicita tanto al público como al personal atender a las mismas y realizar la evacuación siguiendo las indicaciones que serán proporcionadas por los líderes y brigadistas de tribunales y dependencias.

Mientras dure el simulacro se recomienda no retirar vehículos de los estacionamientos para no obstaculizar el desarrollo de la práctica ni el tránsito de bomberos, ambulancias y vehículos de apoyo.