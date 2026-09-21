Habrá simulacro de emergencia y evacuación en Ciudad Judicial
Este martes, entre las 7.45 y 8.30 se realizará en Ciudad Judicial un simulacro de emergencia y evacuación en Ciudad Judicial con el objetivo de medir la capacidad de respuesta ante este tipo de contingencias.
Salta Hoy
21 / 09 / 2026
VER GALERÍA
La práctica comenzará con la activación de alarmas sonoras y lumínicas del edificio por lo que se solicita tanto al público como al personal atender a las mismas y realizar la evacuación siguiendo las indicaciones que serán proporcionadas por los líderes y brigadistas de tribunales y dependencias.
Mientras dure el simulacro se recomienda no retirar vehículos de los estacionamientos para no obstaculizar el desarrollo de la práctica ni el tránsito de bomberos, ambulancias y vehículos de apoyo.