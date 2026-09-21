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La nueva edición de Campus Tech llegará a distintas localidades de la provincia

La propuesta se desarrollará durante octubre y noviembre y estará destinada a niñas, niños y adolescentes de 8 a 16 años. Se estima la participación de 600 jóvenes en distintas sedes de Salta. 

Salta Hoy

21 / 09 / 2026

 

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El Ministerio de Economía y Servicios Públicos, a través de la Subsecretaría de Economía del Conocimiento, y la Universidad Provincial de Administración, Tecnología y Oficios (UPATecO) firmaron un convenio para poner en marcha una nueva edición de Campus Tech, una propuesta de iniciación científica y tecnológica destinada a niñas, niños y adolescentes de la provincia.

La firma se realizó con la participación del ministro de Economía y Servicios Públicos, Roberto Dib Ashur, y el rector de UPATecO, Carlos Morello, junto a otros funcionarios provinciales y autoridades de la institución educativa.

Las actividades comenzarán en la semana del 5 de octubre y se extenderán durante los meses de octubre y noviembre, con propuestas presenciales que se desarrollarán en distintas sedes de la provincia.

Campus Tech tiene como objetivo acercar a las nuevas generaciones a la economía del conocimiento, promoviendo el aprendizaje de herramientas vinculadas con la ciencia, la tecnología y la innovación mediante experiencias prácticas, lúdicas y adaptadas a cada franja etaria.

La iniciativa estará dirigida a niñas y niños de 8 a 12 años y adolescentes de 13 a 16 años, con una modalidad presencial y una carga horaria de 24 o 48 horas, según la propuesta. Se estima alcanzar a 600 participantes.

Las capacitaciones se dictarán en las sedes de Pereyra Rozas, Vaqueros, Rosario de Lerma, Orán, Tartagal, Rosario de la Frontera, Apolinario Saravia y Cafayate.

Cuatro propuestas vinculadas a la tecnología

La nueva edición contará con propuestas de formación en Programación de Videojuegos, Construcción de Robots, Pilotos de Drones y Edición Audiovisual.

A través de estas actividades, los participantes podrán desarrollar capacidades vinculadas con la creatividad, el pensamiento lógico, la resolución de problemas, la experimentación y la creación de contenidos digitales.

Como antecedente, durante el receso invernal se desarrolló “Campus Tech, Vacaciones de Invierno”, que contó con la participación de 272 niñas, niños y adolescentes en las sedes de Vaqueros, Pereyra Rozas y Rosario de Lerma.
Inscripciones

En Capital, las inscripciones se realizarán el sábado 26 de septiembre, a partir de las 10, en la sede de UPATecO Pereyra Rozas.

En las distintas localidades del interior de la provincia, se irán difundiendo oportunamente las fechas y modalidades de inscripción correspondientes a cada sede.

De esta manera, la Provincia continúa fortaleciendo las iniciativas destinadas a promover desde edades tempranas el acercamiento a la ciencia, la tecnología y las nuevas herramientas vinculadas con la economía del conocimiento.

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