AMIA: procesaron a ocho acusados y avanzan por primera vez con el juicio en ausencia

El juez federal Daniel Rafecas procesó a ocho ciudadanos iraníes y libaneses señalados como responsables de distintos niveles de participación en el atentado contra la sede de la AMIA y habilitó un nuevo capítulo en una causa que lleva más de tres décadas sin condenas firmes. La resolución, de más de 600 páginas, aplicó el régimen de juicio en ausencia, una herramienta incorporada por la Ley 27.784 que permite avanzar contra imputados prófugos que permanecen fuera del alcance de la Justicia.

La decisión judicial alcanza a exfuncionarios del gobierno iraní, antiguos integrantes de organismos de seguridad y un miembro de Hezbollah señalado como coordinador operativo del ataque. Además, Rafecas ordenó embargos por US$500 millones para cada uno de los procesados.

Quiénes fueron procesados por el atentado a la AMIA

Según la resolución del magistrado, fueron procesados como autores mediatos quienes, de acuerdo con la investigación, habrían participado en la toma de decisiones políticas y en la estructura estatal que permitió la organización del atentado.

Entre ellos se encuentran:

Ali Fallahijan, quien era ministro de Inteligencia de Irán.

Ali Akbar Velayati, exministro de Relaciones Exteriores iraní.

Mohsen Rezai, entonces comandante de la Guardia Revolucionaria iraní.

Ahmad Vahidi, comandante de la fuerza Al Quds.

Además, Rafecas procesó como cómplices necesarios a:

Hadi Soleimanpour, exembajador de Irán en Argentina.

Mohsen Rabbani, exconsejero cultural de la Embajada iraní.

Ahmad Reza Asghari, señalado como agente de inteligencia de la Guardia Revolucionaria.

También quedó procesado Salman Raouf Salman, identificado también como Samuel El Reda, a quien el juez atribuyó la coordinación de la etapa final del atentado y vinculó con la organización Hezbollah.

La causa AMIA y una resolución histórica después de 32 años

El atentado contra la sede de la Asociación Mutual Israelita Argentina ocurrió el 18 de julio de 1994 y dejó como saldo 85 personas fallecidas y 151 heridas.

Durante décadas, la investigación estuvo atravesada por la falta de avance judicial debido a que varios de los acusados permanecieron prófugos en el extranjero y no pudieron ser sometidos a juicio.

La resolución de Rafecas fue posible luego de la incorporación del mecanismo de juicio en ausencia, una herramienta que permite continuar determinados procesos por delitos graves cuando los acusados evitan deliberadamente presentarse ante la Justicia.

La aplicación del juicio en ausencia fue habilitada luego de que la Cámara Federal de Casación Penal validara la constitucionalidad de la Ley 27.784.

La Sala II del máximo tribunal penal rechazó el planteo presentado por la defensa de los imputados, que cuestionaba el mecanismo al considerar que podía afectar el derecho a un nuevo juicio en caso de una futura comparecencia.

Los jueces Ángela Ledesma, Diego Barroetaveña y Carlos Mahiques consideraron que los argumentos de la defensa eran hipotéticos y señalaron que la situación procesal de los acusados, declarados en rebeldía desde 1995, había impedido hasta ahora avanzar normalmente con el expediente.

La decisión habilita el camino hacia un eventual juicio oral en ausencia, aunque todavía deben resolverse instancias de revisión pendientes para completar el proceso.

La reconstrucción judicial sobre la organización del atentado

De acuerdo con la resolución de Rafecas, la decisión de cometer el atentado habría sido adoptada en agosto de 1993 por las máximas autoridades del régimen iraní y luego encomendada a Hezbollah para su ejecución.

El fallo describe una estructura que habría incluido una red de apoyo regional y local con base en la zona conocida como Triple Frontera, además de participación de funcionarios, integrantes de organismos de inteligencia y operadores vinculados a la organización libanesa.

La investigación judicial reconstruyó distintos niveles dentro del supuesto esquema: desde quienes habrían tomado decisiones políticas hasta quienes habrían colaborado en la logística y coordinación operativa.

Patricia Bullrich destacó la aplicación del juicio en ausencia

La senadora nacional y jefa del bloque de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, se refirió al procesamiento de los acusados y defendió la aplicación de la Ley de Juicio en Ausencia.

“32 años tuvieron que pasar para que la Justicia pueda avanzar contra los iraníes prófugos acusados por el atentado a la AMIA”, expresó la legisladora a través de sus redes sociales.

Bullrich sostuvo que la nueva herramienta legal “vino a terminar con la impunidad” y cuestionó el Memorándum de Entendimiento con Irán firmado durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner.

“Si un acusado de terrorismo se fuga, la Justicia no se detiene”, afirmó la senadora.

Qué viene ahora en la causa AMIA

Con el procesamiento dictado por Rafecas y la habilitación del juicio en ausencia, la investigación entra en una nueva etapa judicial.

Para avanzar hacia un eventual debate oral deberán quedar firmes las decisiones procesales y resolverse las instancias de revisión pendientes.

La causa por el atentado contra la AMIA continúa así como uno de los expedientes más relevantes de la Justicia argentina, marcado por más de 30 años de investigación, acusaciones internacionales y la búsqueda de determinar responsabilidades por uno de los ataques terroristas más graves ocurridos en el país.