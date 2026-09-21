Asueto para los trabajadores del ámbito sanitario por el Día de la Sanidad

El reconocimiento comprende a las distintas áreas que componen los servicios de salud.

Incluye médicos, enfermeros, camilleros, choferes de ambulancia, instrumentistas, nutricionistas, bioquímicos, fisioterapeutas, farmacéuticos, psicólogos, obstetras y personal de cocina.

También empleados de mantenimiento, maestranza, portería, equipos técnicos y administrativos responsables de la gestión de turnos y estadísticas.

El gobernador Gustavo Sáenz y el ministro Federico Mangione destacaron la labor del personal sanitario.

Mangione envió un mensaje de agradecimiento a todos los trabajadores de la salud. Reconoció su esfuerzo y compromiso en el cuidado de la comunidad.