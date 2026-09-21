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EN VIVO 09:00 a 13:00 HRS

La Mañana de Radio Salta

Conducción: Fernando Palopoli, Marita Simón, Daniel Chocobar, Nelson Colque, Pablo Ferrer, Delia Aguilar y César Alurralde

PROX. 13:00 a 14:00 HRS

 

Salta Hoy

El más completo informativo elaborado por el departamento de prensa de Radio Salta, con la conducción de César Alurralde y Delia Aguilar.  

PROX. 14:00 a 15:00 HRS

 

Los Bohemios

Programa Cultural 

PROX. 15:00 a 16:00 HRS

 

La Tarde con Amigos

Un clásico de la radio salteña.

PROX. 16:00 a 17:00 HRS

 

Cartas Sin Marcar

Un programa que analiza toda la información sobre la política que define el día a día, la economía que mueve los bolsillo, entrevistas a referentes sociales que nos une como comunidad, entre muchos temas que vamos a barajar. 

PROX. 17:00 a 19:00 HRS

 

Todo Pasa

Magazine de Interés Gral. 

PROX. 19:00 a 20:00 HRS

 

Punto de Encuentro

Periodístico

PROX. 20:00 a 21:00 HRS

 

60 Municipios

Red Federal de Información local.

PROX. 21:00 a 22:00 HRS

 

Éxodo Turístico "El Turismo es el Camino"

Programa cultural y social 

PROX. 22:00 a 00:00 HRS

 

Música y Memoria

Música, relatos, historia y la mejor compañía.

 

Toda la programación

Asueto para los trabajadores del ámbito sanitario por el Día de la Sanidad

Así lo declaró el Ministerio de Salud Pública de Salta. Esta medida está respaldada por la Ley 7678. Cada establecimiento de salud organizó guardias para atender urgencias.

Salta Hoy

21 / 09 / 2026

 

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El reconocimiento comprende a las distintas áreas que componen los servicios de salud. 

Incluye médicos, enfermeros, camilleros, choferes de ambulancia, instrumentistas, nutricionistas, bioquímicos, fisioterapeutas, farmacéuticos, psicólogos, obstetras y personal de cocina.

También empleados de mantenimiento, maestranza, portería, equipos técnicos y administrativos responsables de la gestión de turnos y estadísticas.

El gobernador Gustavo Sáenz y el ministro Federico Mangione destacaron la labor del personal sanitario. 

Mangione envió un mensaje de agradecimiento a todos los trabajadores de la salud. Reconoció su esfuerzo y compromiso en el cuidado de la comunidad.

 

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