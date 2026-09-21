Asueto para los trabajadores del ámbito sanitario por el Día de la Sanidad
Así lo declaró el Ministerio de Salud Pública de Salta. Esta medida está respaldada por la Ley 7678. Cada establecimiento de salud organizó guardias para atender urgencias.
Salta Hoy
21 / 09 / 2026
El reconocimiento comprende a las distintas áreas que componen los servicios de salud.
Incluye médicos, enfermeros, camilleros, choferes de ambulancia, instrumentistas, nutricionistas, bioquímicos, fisioterapeutas, farmacéuticos, psicólogos, obstetras y personal de cocina.
También empleados de mantenimiento, maestranza, portería, equipos técnicos y administrativos responsables de la gestión de turnos y estadísticas.
El gobernador Gustavo Sáenz y el ministro Federico Mangione destacaron la labor del personal sanitario.
Mangione envió un mensaje de agradecimiento a todos los trabajadores de la salud. Reconoció su esfuerzo y compromiso en el cuidado de la comunidad.