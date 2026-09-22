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Grave accidente en la RN 9/34: Un camionero murió aplastado por su propio semirremolque

El siniestro ocurrió hoy alrededor de las 6:30 cerca del peaje Cabeza de Buey.

Salta Hoy

22 / 09 / 2026

 

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[Imagen ilustrativa]

El conductor detuvo la marcha del Volvo a un costado de la ruta, aparentemente con la intención de realizar reparaciones o inspeccionar el pesado vehículo.

Tras descender de la cabina, el hombre se ubicó en la zona media del camión.

Por causas que aún se investigan, el semirremolque se desprendió inesperadamente de la estructura, cayendo sobre el conductor y dejándolo atrapado debajo.

El camionero sufrió heridas de gravedad y falleció en el lugar.

"Solo se le divisaban las piernas y todavía no fue identificado", explicó a Radio Salta una fuente informativa.

 

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