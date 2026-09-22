Adicciones en Salta: “Estamos sobrepasados por el consumo de adolescentes y niños”

“Sostengo que la situación se nos está yendo de las manos, porque vemos que chicos con 11 o 12 años comenzando con el consumo de drogas o la aspiración de nafta”, dijo el sacerdote.

“El consumo de drogas va de la mano del abandono escolar y de la situación económica de las familias” dijo el sacerdote sobre el incremento de las adicciones en el norte provincial.

Schattenhofer se refirió a la crisis económica y social afecta a todos los salteños: “Todos los adultos deben salir a trabajar, los chicos quedan solos o a cargo de una abuelita muy mayor o un hermano. Entonces nadie los despierta para ir a la escuela, se van a la calle y allí comienza la rueda de los consumos”.