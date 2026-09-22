Muerte sobreviniente: Falleció un hombre que había sido atropellado en agosto

El siniestro ocurrió alrededor de las 19:00, cuando una camioneta conducida por un hombre de 41 años atropelló a dos peatones.

El conductor dio negativo en el test de alcoholemia.

Uno de los heridos, de 50 años, sufrió una fractura de fémur, mientras que el otro, de 59, tuvo un traumatismo en el hombro. Ambos fueron trasladados en ambulancia al nosocomio.

El hombre de 50 años falleció tras un mes de internación.

Según el diagnóstico médico informado, la causa del deceso fue una infección urinaria y sepsis.

El caso se considera una muerte sobreviniente vinculada al accidente y queda sujeto a las actuaciones correspondientes.

La víctima tenía residencia en el Barrio Santa Cecilia, zona sudeste de la ciudad.