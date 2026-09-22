Mes del Alzheimer: Claves para prevenir y retrasar el inicio de la enfermedad
Los primeros síntomas son: problemas en la memoria, realizar acciones repetitivas, problemas con la orientación en tiempo y espacio, y trastornos en conducta y sueño.
Salta Hoy
22 / 09 / 2026
Así lo comentó la doctora Gabriela Vigo, jefa del Servicio de Neurología del Hospital San Bernardo.
La profesional indicó que factores de riesgo son aislamiento social, depresión, estudios primarios y secundario inconclusos, entre otros.
En el marco del Mes y Día Mundial del Alzheimer, la Unidad de Deterioro Cognitivo y Demencias del Hospital San Bernardo realizará un taller abierto a la comunidad, con el objetivo de brindar información y herramientas para promover el cuidado de la salud cognitiva y mental en la adultez.
El encuentro tendrá lugar el jueves 24 de septiembre, a las 9:30, en el salón auditorio del Hospital San Bernardo.
Será libre y gratuita y estará destinada a pacientes, familiares de pacientes, integrantes de los equipos de salud y todas aquellas personas interesadas.