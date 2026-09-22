Mes del Alzheimer: Claves para prevenir y retrasar el inicio de la enfermedad

Así lo comentó la doctora Gabriela Vigo, jefa del Servicio de Neurología del Hospital San Bernardo.

La profesional indicó que factores de riesgo son aislamiento social, depresión, estudios primarios y secundario inconclusos, entre otros.

En el marco del Mes y Día Mundial del Alzheimer, la Unidad de Deterioro Cognitivo y Demencias del Hospital San Bernardo realizará un taller abierto a la comunidad, con el objetivo de brindar información y herramientas para promover el cuidado de la salud cognitiva y mental en la adultez.

El encuentro tendrá lugar el jueves 24 de septiembre, a las 9:30, en el salón auditorio del Hospital San Bernardo.

Será libre y gratuita y estará destinada a pacientes, familiares de pacientes, integrantes de los equipos de salud y todas aquellas personas interesadas.