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EN VIVO 14:00 a 15:00 HRS

Los Bohemios

Conducción: Sergio Nieva y Olga Chaile

PROX. 15:00 a 16:00 HRS

 

La Tarde con Amigos

Un clásico de la radio salteña.

PROX. 16:00 a 17:00 HRS

 

Cartas Sin Marcar

Un programa que analiza toda la información sobre la política que define el día a día, la economía que mueve los bolsillo, entrevistas a referentes sociales que nos une como comunidad, entre muchos temas que vamos a barajar. 

PROX. 17:00 a 19:00 HRS

 

Todo Pasa

Magazine de Interés Gral. 

PROX. 19:00 a 20:00 HRS

 

Punto de Encuentro

Periodístico

PROX. 20:00 a 21:00 HRS

 

60 Municipios

Red Federal de Información local.

PROX. 21:00 a 22:00 HRS

 

Éxodo Turístico "El Turismo es el Camino"

Programa cultural y social 

PROX. 22:00 a 00:00 HRS

 

Música y Memoria

Música, relatos, historia y la mejor compañía.

 

Toda la programación

Entregaron premios a los ganadores del Fondo Ciudadano de Desarrollo Cultural 2026

Se trata de 102 personas galardonadas de diferentes proyectos en toda la provincia.

Salta Hoy

22 / 09 / 2026

 

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Durante el acto, habló con la prensa Diego Ashur Más, secretario de Cultura de la Provincia de Salta.

Detalló que el programa abarca diversas disciplinas como artesanía, danza, música, literatura, teatro, gestión cultural, patrimonio y producción audiovisual. Este año se sumó una línea joven (de 16 a 25 años).

Hoy se benefician 240 proyectos de 39 municipios

La inversión total es de 80 millones de pesos, otorgando hasta 800.000 pesos por proyecto.

Ashur Más resaltó el esfuerzo de la provincia por sostener las políticas culturales locales frente a los recortes y la falta de inversión de los fondos nacionales.

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