Entregaron premios a los ganadores del Fondo Ciudadano de Desarrollo Cultural 2026

Durante el acto, habló con la prensa Diego Ashur Más, secretario de Cultura de la Provincia de Salta.

Detalló que el programa abarca diversas disciplinas como artesanía, danza, música, literatura, teatro, gestión cultural, patrimonio y producción audiovisual. Este año se sumó una línea joven (de 16 a 25 años).

Hoy se benefician 240 proyectos de 39 municipios

La inversión total es de 80 millones de pesos, otorgando hasta 800.000 pesos por proyecto.

Ashur Más resaltó el esfuerzo de la provincia por sostener las políticas culturales locales frente a los recortes y la falta de inversión de los fondos nacionales.