“¡Estoy sacada, estoy loca!”: Una mujer causó destrozos en un restaurante
El local está ubicado en calle Ayacucho casi Caseros, frente a la Plaza Alvarado.
Salta Hoy
22 / 09 / 2026
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La perturbada mujer rompió vajilla, sillas de plástico y estufas. Tiene 27 años y finalmente dejó su accionar cuando fue detenida por la policía
Emiliano, empleado del local, explicó que se encontraban desayunando cuando escucharon los ruidos.
Aclaró que la mujer no era cliente, empleada ni familiar de nadie en el local, y descartó que se tratara de un hecho de violencia de género o conflicto previo.