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Frontera caliente: Piden mejoras tecnológicas básicas para combatir el crimen organizado

El fiscal penal Armando Cazón advirtió por Radio Salta la necesidad de la implementación de GPS en motos y camionetas además de la implementación del Sistema 9-1-1 para detener la actuación de bandas binacionales.

Salta Hoy

22 / 09 / 2026

 

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La propuesta de Cazón no se limitó a la frontera. Planteó extender el uso voluntario del GPS a toda la provincia y el país, tanto para recuperar vehículos como para investigar delitos en los que puedan ser utilizados.

El fiscal penal de Salvador Mazza, Armando Cazón, sostuvo que el propietario debería decidir dónde instalar el dispositivo y quién realizará el trabajo. 

"Lo mejor es que sea voluntario y que el titular decida dónde localizarlo, para tener seguridad sobre cómo se maneja esa información", afirmó.

 

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