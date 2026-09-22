Joaquín V. González: Encontraron el cuerpo del hombre desaparecido en el Río Juramento

La fiscal penal María Celeste García Pisacic confirmó el hallazgo este martes al mediodía, cerca del camping Laguna Blanca, donde fue visto por última vez.

Se ordenó el rescate y traslado del cuerpo a El Quebrachal para realizar la autopsia.

La investigación se lleva a cabo bajo la presunción de homicidio doloso, según las normas de la Procuración General de la Provincia.



