Joaquín V. González: Encontraron el cuerpo del hombre desaparecido en el Río Juramento
José Rodolfo Elías de 50 años había sido reportado como desaparecido el domingo pasado por la noche.
Salta Hoy
22 / 09 / 2026
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La fiscal penal María Celeste García Pisacic confirmó el hallazgo este martes al mediodía, cerca del camping Laguna Blanca, donde fue visto por última vez.
Se ordenó el rescate y traslado del cuerpo a El Quebrachal para realizar la autopsia.
La investigación se lleva a cabo bajo la presunción de homicidio doloso, según las normas de la Procuración General de la Provincia.