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Un programa que analiza toda la información sobre la política que define el día a día, la economía que mueve los bolsillo, entrevistas a referentes sociales que nos une como comunidad, entre muchos temas que vamos a barajar. 

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Joaquín V. González: Encontraron el cuerpo del hombre desaparecido en el Río Juramento

José Rodolfo Elías de 50 años había sido reportado como desaparecido el domingo pasado por la noche.

Salta Hoy

22 / 09 / 2026

 

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La fiscal penal María Celeste García Pisacic confirmó el hallazgo este martes al mediodía, cerca del camping Laguna Blanca, donde fue visto por última vez. 

Se ordenó el rescate y traslado del cuerpo a El Quebrachal para realizar la autopsia. 

La investigación se lleva a cabo bajo la presunción de homicidio doloso, según las normas de la Procuración General de la Provincia. 


 

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