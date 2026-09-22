Más problemas en el área discapacidad: 80 mil personas denuncian por trámites paralizados

Cabe destacar que de los 90.791 trámites de Pensiones No Contributivas por invalidez iniciados desde enero de 2024 en la Argentina, el Estado nacional resolvió únicamente 10.374, dejando 80.417 expedientes paralizados.

La funcionaria provincial salteña del área advirtió la grave situación que se vive en el territorio ante el plenario de comisiones de la Cámara de Diputados de la Nación.

“Es muy crítica la situación. Hay muchas personas en Salta -como los permisionarios de estacionamiento, por ejemplo- que se ven privados de ese ingreso mensual”, dijo Isabel Soria, directora de Discapacidad de Salta en nuestro medio.

“En esta reunión entendimos -por todo lo que dijeron desde el oficialismo- que el tema de discapacidad es un gasto innecesario”, comentó.

Soria manifestó que nunca se lograron conocer los números oficiales de los salteños afectados por la revisiones de las pensiones.

“Lo que sabemos es que en Salta tenemos 65 mil personas con CUD, certificado Único de Discapacidad y 40 mil con INCLUIR Salud”, explicó la funcionaria.