El Museo de la Ciudad abre sus puertas a la literatura con “Criatura de Latón”

El Museo de la Ciudad y la Editorial Juana Manuela, invitan a participar de la presentación de la novela «Criatura de Latón», de Ángel Martínez Haza.

El encuentro se realizará este jueves 24 de septiembre, a las 18 horas, en el Museo de la Ciudad, ubicado en Florida 97, con entrada libre y gratuita.

La publicación fue distinguida con una mención en la primera edición del Premio Bienal Internacional de Narrativa Juana Manuela Gorriti por la madurez de su escritura, la eficacia de su construcción narrativa y la originalidad de su universo literario.

Narrada en primera persona, la novela construye un espacio híbrido donde la literatura cubana dialoga de manera natural con registros idiomáticos y culturales de Argentina y Cuba. Esta combinación da lugar a una voz original y de gran riqueza expresiva, que articula distintas tradiciones culturales a través de una propuesta narrativa singular.

Además del interés de su argumento, «Criatura de Latón» evidencia un manejo experimentado de los recursos literarios, que sostienen con solvencia el desarrollo del relato y dan cuenta de una escritura madura.

La presentación estará a cargo de la escritora Liliana Bellone y será una oportunidad para conocer la obra de Ángel Martínez Haza, compartir aspectos de su propuesta literaria y dialogar con el autor.