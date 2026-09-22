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Jornada de limpieza en el dique Cabra Corral por el Día Nacional de Conciencia Ambiental

La jornada estará enfocada en el cuidado de la flora, la fauna y los ecosistemas acuáticos de la región. El encuentro tendrá lugar el viernes 25 de septiembre, de 8 a 13, en el Camping El Préstamo.

Salta Hoy

22 / 09 / 2026

 

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En el marco del Día Nacional de la Conciencia Ambiental, la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable llevará a cabo la actividad comunitaria “El Dique te necesita”. La propuesta se desarrollará en colaboración con la Municipalidad de Coronel Moldes, la Universidad Católica de Salta (UCASAL) y el Gobierno de Salta.

Durante la actividad participarán funcionarios e integrantes del Programa de Capacitación y Educación Ambiental de la Secretaría, quienes coordinarán acciones de saneamiento y sensibilización ambiental.

Desde la organización invitan a toda la comunidad a sumarse a la iniciativa. Se solicita a los asistentes concurrir con botella reutilizable y gorra, con el objetivo de promover hábitos sostenibles durante la jornada.

Para participar, las personas interesadas deberán completar previamente su inscripción mediante el escaneo del código QR disponible en la folletería oficial del evento.

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