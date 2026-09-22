El Tren “25 de Mayo” brinda atención a vecinos de Gral. Güemes con 20 servicios sin costo

El ministro de Desarrollo Social, Mario Mimessi puso en funcionamiento una nueva semana del operativo integral que brinda el Tren 25 de Mayo, perteneciente al ministerio de Capital Humano de la Nación encabezado por Sandra Pettovello. En esta oportunidad junto al intendente Carlos Rosso, recorrieron los vagones y stands que brindan distintas prestaciones a los vecinos del municipio de Gral. Güemes y comunas cercanas.

El Tren “25 de Mayo” hasta la fecha ya realizó más de 7mil prestaciones sociales y sanitarias y alcanzó a más de 5 mil personas durante su paso por Campo Quijano y Cerrillos, las dos primeras localidades que integraron su recorrido por la provincia de Salta. Actualmente en el municipio de Güemes, esta iniciativa permite acercar servicios de distintas áreas nacionales, provinciales y municipales directamente a las comunidades, con prestaciones y actividades sin costos para los vecinos.

En un trabajo conjunto entre los equipos de Nación, del Gobierno provincial y municipal, se ofrecerá una amplia variedad de prestaciones de forma directa en el territorio. La cobertura sanitaria y social del tren incluirá atención oftalmológica con elaboración inmediata de anteojos, servicios de odontología, odontopediatría, fonoaudiología y la aplicación de vacunas del Calendario Nacional además de atención de personal de salud del hospital Joaquín Castellanos. Asimismo, los vecinos pueden realizar trámites de ANSES y RENAPER, recibir asesoramiento jurídico, educación alimentaria, orientación sobre huertas, adopciones y el programa Comunidades de Crianza, Unir, Registro Civil y de Participación Ciudadana. La propuesta se completa con la asistencia de la Línea 102, el Ente Regulador de Servicios Públicos, la Secretaría de Personas Mayores y Políticas Sociales, junto a espacios recreativos que dispondrán de una biblioteca nacional, un sector lúdico y un microcine para niños.

En el acto de apertura el ministro de Desarrollo Social, Mario Mimessi destacó que la política bien entendida tiene que ver con vocación de servicio y con un Estado presente, cerca de cada vecino. “Este tren representa eso y también representa el federalismo: poder acercar las políticas públicas a cada municipio y a cada comunidad de nuestra provincia. El éxito de este operativo no se mide por la cantidad de organismos presentes, sino por la cantidad de prestaciones que podemos acercar a la gente”.

Por su parte el intendente Carlos Rosso agradeció a todos los equipos y organismos que hicieron posible que este tren llegue a Gral. Güemes. “Durante estos cinco días podamos acercar sus servicios a nuestra comunidad. Este es un trabajo conjunto, entre Nación, Provincia y Municipio, que tiene como objetivo estar cerca de la gente” señaló.

En el municipio de General Güemes estará la formación hasta el 25 de septiembre. Posteriormente, atenderá en Pichanal del 28 de septiembre al 2 de octubre, para culminar finalmente su itinerario en Joaquín V. González del 5 al 9 de octubre.

