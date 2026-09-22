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Excelente respuesta de los vecinos en el 12° Reciclatón de la ciudad

La nueva edición se llevó a cabo en el estacionamiento del CCM. Se juntaron residuos como: aparatos electrónicos (RAEE), papel, cartón, botellas de plástico, latas, baterías de vehículos, aceite y residuos textiles. 

Salta Hoy

22 / 09 / 2026

 

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Con el objetivo de acopiar de manera segura diversos residuos que pueden recuperarse o reciclarse y, de esta manera, colaborar con la economía circular de las cooperativas de recuperadores, la Municipalidad realizó el 12° Reciclatón de la ciudad.

Quienes participaron del Reciclatón pudieron depositar diversos tipos de residuos para su posterior tratamiento.

Se recibieron aparatos electrónicos (RAEE), papel, cartón, tapitas, botellas y bidones, plásticos y latas, eco botellas de plástico (con tapitas y bolsas en su interior), baterías de vehículos y residuos textiles.

«Tuvimos muy buena participación de los salteños. Esto demuestra que hay un claro compromiso ambiental y estamos muy contentos por eso», dijo Ramiro Ragno, director general de Residuos Especiales.

Cabe destacar que quienes colaboraron en este reciclatón, llevando sus residuos, fueron premiados con diferentes regalos, como plantas del vivero Municipal, entradas gratuitas a los museos y pases al teleférico.

La iniciativa prevé una nueva edición cada mes, con fechas y horarios que serán comunicados oportunamente.

 

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