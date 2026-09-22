Se restableció el servicio de wifi gratuito en más de 100 plazas del interior provincial

Desde anoche volvió a funcionar el servicio de wifi gratuito en las más de 100 plazas del interior salteño que integran la red de conectividad pública provincial, a cargo de SALTIC S.E., empresa que brinda y garantiza el servicio. La interrupción se había originado por cuestiones administrativo-financieras, ya resueltas, y actualmente se realizan tareas técnicas de mantenimiento para asegurar la estabilidad y calidad de la conexión en todos los puntos.

Garantizar este servicio es una prioridad para el Gobierno de la Provincia, que desde la implementación del wifi libre en plazas y espacios públicos viene registrando una demanda creciente por parte de vecinos y visitantes de las localidades del interior, que utilizan la conexión para comunicarse, estudiar, realizar trámites y acceder a información.

Desde SALTIC remarcaron que se trabaja de manera permanente para sostener y ampliar este servicio, en línea con el compromiso provincial de acercar conectividad de calidad a todos los departamentos de Salta.