Trump advierte sobre Irán en la ONU: “Hacemos un trato o aniquilo a la República Islámica”

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, expuso este martes su agenda de seguridad y política exterior ante la 81ª Asamblea General de las Naciones Unidas, donde lanzó una advertencia directa a Irán: “Tengo que tomar una decisión muy importante, hacemos un trato o aniquilo a la República Islámica de Irán”.

Durante su intervención, el mandatario afirmó que su Gobierno redujo la inmigración irregular a “cero”, destruyó el programa nuclear iraní y puso fin a múltiples conflictos internacionales. “Recibí al país en la era oscura y mi administración abrió una era dorada”, declaró.

Ultimátum a Teherán y presión económica

Trump sostuvo que desde el inicio de su actividad política mantuvo una posición contraria a que Irán disponga de un arma nuclear. “Nunca permitiré que Irán tenga un arma nuclear”, afirmó ante los líderes reunidos en Nueva York.

Según su relato, al asumir el cargo el año pasado propuso a Teherán cooperación económica a cambio de que abandonara su programa nuclear y su respaldo al terrorismo. Irán rechazó esa oferta y continuó desarrollando misiles, lo que derivó —según el presidente— en la “Operación Martillo de Medianoche”, que dejó las instalaciones nucleares “enterradas bajo montañas de escombros”.

El mandatario también atribuyó a la “Operación Furia Épica” la destrucción de embarcaciones, aviones, radares, sistemas antiaéreos y parte de la capacidad iraní para fabricar drones. “Su economía está hecha añicos”, dijo, al mencionar una inflación superior al 300%.

Trump agradeció al Consejo de Seguridad de la ONU por aprobar una resolución contra los ataques iraníes a buques mercantes y afirmó que la Marina estadounidense escoltó más de mil millones de barriles de petróleo por el estrecho de Ormuz. Respecto al futuro, planteó dos alternativas: “O haremos un trato justo después de las elecciones, porque no tiene sentido que no lo hagan”, o una ofensiva militar. Aclaró que no tomará en cuenta los comicios de mitad de período al decidir, porque no será candidato.

Gaza y los conflictos que dice haber resuelto

El presidente afirmó que Estados Unidos terminó la guerra en Gaza, logró el regreso de todos los rehenes —vivos y muertos— y que el Consejo de Seguridad respaldó de forma unánime un plan de paz. Dijo que casi 30 países se sumaron a una Junta de Paz que él preside, con aportes de miles de millones de dólares para reconstrucción y ayuda, y mencionó la participación de Marruecos, Baréin, Catar, Kuwait, Arabia Saudita, Turquía y Uzbekistán, entre otros.

También agradeció a Indonesia, Marruecos, Albania, Kosovo, Kazajistán, Egipto y Jordania por prometer policías o tropas, y sostuvo que su Gobierno puso fin a ocho guerras mediante negociaciones, relaciones diplomáticas, aranceles y amenazas arancelarias. Entre los conflictos enumerados citó los enfrentamientos entre Camboya y Tailandia, Kosovo y Serbia, la República Democrática del Congo y Ruanda, Pakistán y la India, Armenia y Azerbaiyán, además de la guerra en Gaza.

Venezuela, cárteles y municiones

Trump aseguró que Estados Unidos realizó una operación militar en Caracas y detuvo al presidente venezolano Nicolás Maduro, a quien describió como “un dictador criminal”. Afirmó que, desde entonces, cientos de presos políticos venezolanos fueron liberados y que su Gobierno firmó un acuerdo petrolero por 65 mil millones de barriles con Venezuela, que beneficiará a ambos países y reducirá el precio de la energía.

El mandatario advirtió que Washington utilizará su fuerza militar si considera que surge una amenaza en el hemisferio occidental, y afirmó que designó a los cárteles de droga como organizaciones terroristas, ordenando al Ejército actuar contra ellos. “Estados Unidos ha realizado docenas de ataques contra navíos de drogas”, declaró.

Rechazo a una regulación global de la inteligencia artificial

En materia tecnológica, Trump afirmó que Estados Unidos se opondrá a cualquier iniciativa internacional que busque construir un “esquema globalista” para regular la inteligencia artificial, y sostuvo que su país no aceptará impuestos globales mientras él sea presidente. Propuso sustituir la expresión “inteligencia artificial” por “superinteligencia” en los documentos oficiales. “Nada de inteligencia artificial, va a ser super, la superinteligencia”, dijo.

El presidente aseguró que Estados Unidos supera a China en ese campo y que continuará impulsando el avance tecnológico sin “asfixiar” una industria que, según sus palabras, podría superar el impacto de la revolución industrial e Internet. “El que gane la carrera de la superinteligencia, va a ganar”, concluyó.