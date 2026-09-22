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Salta sumó dos medallas de plata en los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026

Los atletas Matías Reynaga y Milagros D’Amico se consagraron subcampeones continentales en sus respectivas pruebas y aportaron nuevas preseas para la delegación argentina.

Deportes

22 / 09 / 2026

 

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El deporte provincial vivió una gran jornada en los Juegos Suramericanos que se desarrollan en Santa Fe del 12 al 26 de septiembre, gracias a destacadas actuaciones en la pista.

Matías Reynaga brilló en los exigentes 10.000 metros al completar el recorrido en 28:26.17 para quedarse con el segundo puesto. La definición masculina tuvo un nivel altísimo: el oro quedó para el uruguayo Santiago Catrofe (28:16.79) y el bronce con el ecuatoriano Luis Masabanda (28:36.73).

En tanto, Milagros D’Amico también se subió al podio continental al conquistar la medalla de plata junto al equipo argentino en los relevos mixtos 4x100 metros.

Con estos resultados, ambos representantes ratifican el excelente presente del atletismo salteño y suman valiosos reconocimientos para el medallero nacional en la máxima cita regional.
 

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