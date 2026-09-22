Postergaron la venta de entradas para el partido despedida de Messi en el Monumental

La Asociación del Fútbol Argentino modificó el cronograma para la venta de las entradas de los últimos dos amistosos de la Selección en el país.

La venta de los boletos para los duelos ante Burkina Faso y Benin , que se jugarán en el estadio Monumental, estaba prevista para este martes 22 a partir de las 18. Sin embargo la AFA confirmó este mediodía que la comercialización se pasó para el jueves 24 de septiembre, en el mismo horario

El aviso se conoció pasadas las 14 a través de las redes oficiales de la Selección, apenas cuatro horas antes del inicio que estaba pautado. La entidad no dio detalles sobre los motivos de la postergación.

La primera comunicación sobre el expendio había sido el sábado 19, cuando se informó que las localidades para los encuentros en Núñez estarían disponibles desde el martes 22.

El partido del martes 6 de octubre ante Benín será especial, ya que marcará el cierre de más de dos décadas de Lionel Messi con la camiseta albiceleste en el Monumental.

