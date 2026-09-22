Messi Cup en Miami: los 16 clubes que competirán en el torneo juvenil

Diferentes clubes del mundo ya se preparan para afrontar la segunda edición de la Messi Cup, el torneo internacional juvenil que reunirá a algunos de los principales equipos del mundo.

La competencia se desarrollará entre el 25 de octubre y el 1 de noviembre en las instalaciones de Inter Miami CF, con partidos que tendrán como escenarios el Inter Miami CF Stadium y el Florida Blue Training Center, ambos ubicados en Fort Lauderdale.

Para esta edición, el certamen duplicará la cantidad de participantes respecto de su primera edición: pasará de ocho a 16 equipos, consolidándose como una plataforma internacional para jóvenes futbolistas en formación.

Los equipos participantes

El torneo contará con la presencia de academias juveniles de clubes de distintos países y continentes.

Además de Inter Miami CF, estarán presentes Ajax, Inter de Milán, Atlético de Madrid, Benfica, FC Barcelona, Palmeiras, Arsenal, Newell’s Old Boys, Flamengo, UE Cornellà, Manchester City, Boca Juniors, River Plate (último campeón), Independiente del Valle y Chelsea.

La presencia de estas instituciones permitirá que los jóvenes futbolistas se enfrenten a diferentes estilos de juego y tengan una experiencia de competencia internacional durante una etapa clave de su formación.

El mensaje de Lionel Messi

El capitán de Inter Miami CF, Lionel Messi, destacó el objetivo formativo del certamen y el crecimiento que tuvo desde su primera edición.

“La Messi Cup se creó para que los chicos puedan vivir una experiencia única, tanto dentro como fuera de la cancha, en un momento muy importante de su formación, y para que puedan empezar a conocer lo que significa competir al más alto nivel internacional”, expresó Messi.

Además, el futbolista argentino celebró la participación de clubes de diferentes partes del mundo y remarcó la importancia de que los jóvenes puedan compartir la experiencia más allá de los resultados deportivos.

Cómo seguir la Messi Cup

Los aficionados de distintos países podrán seguir los partidos de la competencia a través de Disney+, ESPN+ y los canales de televisión de ESPN, aunque la disponibilidad de las transmisiones dependerá de cada territorio.