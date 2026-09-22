La AFA creó la Recopa de Campeones y modificó los playoffs del Apertura y Clausura 2027

La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) aprobó la creación de la Recopa de Campeones, un nuevo título oficial que comenzará a disputarse en 2027 y tendrá un formato de triangular entre los ganadores de tres de las principales copas del fútbol argentino.

La decisión fue tomada durante una reunión del Comité Ejecutivo realizada en el predio Lionel Andrés Messi, en Ezeiza, donde también se aprobaron modificaciones para los torneos Apertura y Clausura de la temporada 2027, principalmente en las instancias decisivas de los playoffs.

Con la incorporación de la Recopa, el fútbol argentino pasará a contar con ocho competencias oficiales por temporada: Torneo Apertura, Torneo Clausura, Campeón de Liga o Tabla Anual, Copa Argentina, Trofeo de Campeones, Supercopa Internacional, Supercopa Argentina y la nueva Recopa de Campeones.

Cómo se jugará la nueva Recopa

El nuevo certamen reunirá a los campeones de la Copa Argentina, la Supercopa Argentina y la Supercopa Internacional y se disputará en sedes neutrales designadas por la AFA.

El triangular tendrá un fixture establecido. En el primer partido se enfrentarán el campeón de la Supercopa Argentina y el campeón de la Supercopa Internacional. Luego, el ganador de la Copa Argentina se medirá con el perdedor de ese encuentro, mientras que en el tercer partido enfrentará al ganador del primer duelo.

De esta manera, los tres equipos tendrán participación en la definición y la tabla final determinará al campeón de la Recopa.

En caso de que un mismo club consiga más de uno de los títulos que otorgan una plaza, se estableció un orden para evitar la duplicación de cupos. La primera alternativa será el subcampeón de la Supercopa Argentina; si fuera necesario, se recurrirá al subcampeón de la Supercopa Internacional y, en última instancia, al subcampeón de la Copa Argentina.

Los partidos que terminen empatados después de los 90 minutos se definirán mediante penales. El sistema de puntuación otorgará tres puntos por una victoria en tiempo reglamentario, dos por ganar en los penales y uno para el equipo que pierda desde los doce pasos.

Si dos o más equipos terminan igualados en puntos, los criterios de desempate serán la diferencia de gol, los goles a favor, los goles recibidos en los 90 minutos y una tabla de Fair Play que partirá de una base de 30 puntos y tendrá descuentos por las tarjetas recibidas por jugadores y miembros de los cuerpos técnicos.

Cambios para los torneos Apertura y Clausura 2027

Además de la creación de la nueva competencia, la reunión del Comité Ejecutivo dejó modificaciones para la definición de los campeonatos de Primera División del próximo año.

La principal novedad estará en las semifinales de los playoffs del Apertura y el Clausura, que dejarán de disputarse en el estadio del equipo mejor ubicado en la fase de grupos y pasarán a jugarse en sedes neutrales, al igual que las finales.

Los cambios no alcanzarán a las primeras instancias de eliminación. En los octavos y cuartos de final se mantendrá el sistema previsto para 2026: los encuentros serán a partido único y el equipo que haya terminado mejor posicionado en su zona será local.

En cambio, cuando queden definidos los cuatro semifinalistas, los cruces se trasladarán a estadios que no pertenezcan a ninguno de los clubes involucrados. Tanto las semifinales como la final continuarán siendo a partido único, con la posibilidad de disputar tiempo suplementario si el encuentro termina igualado.

La modificación supone un cambio respecto del reglamento vigente para 2026, que establece que las semifinales se disputen en la cancha del equipo que haya terminado mejor ubicado en la denominada “Fase de Zonas”.

Con estas modificaciones, la AFA definió parte de la estructura que tendrá el calendario del fútbol argentino en 2027. La Recopa de Campeones se incorporará como un nuevo título oficial, mientras que los torneos Apertura y Clausura tendrán cambios en sus instancias finales, con las semifinales y finales trasladadas a escenarios neutrales.