Causa ANDIS: la Justicia confirmó el procesamiento de Spagnuolo por las supuestas coimas

La Justicia procesó este martes al extitular de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) Diego Spagnuolo, en la causa que investiga presuntas coimas en la compra de medicamentos.

La medida fue adoptada por los jueces Roberto Boico y Eduardo Farah de la Sala II de la Cámara Federal de Apelaciones.

Además de Spagnuolo, también fueron procesadas otras 18 personas, a quienes se las acusa de haber conformado una presunta asociación ilícita.

El pedido de la defensa

Por otro lado, la Cámara Federal rechazó un planteo realizado por la defensa de otro de los imputados que pedía anular la causa, ya que cuestionaba si los audios que dieron inicio a la investigación fueron conseguidos de forma lícita.

Los procesamientos habían sido dictados por el juez Sebastián Casanello en febrero de este año. La causa se encuentra ahora en manos del juez Ariel Lijo, actual subrogante del Juzgado Federal N°11.

La hipótesis del fiscal

Según la hipótesis del fiscal Franco Picardi, Spagnuolo sería el jefe de un esquema de corrupción con el pedido de coimas para direccionar la contratación a determinados laboratorios en la compra de medicamentos e insumos.

Los jueces señalaron en el fallo que “se habrían realizado contrataciones direccionadas y con sobreprecios”, cuya finalidad era la “obtención de ganancias indebidas”.

Además, apuntaron que el extitular del ANDIS habría tenido “intervención en las maniobras ilícitas desarrolladas en el seno del organismo que se encontraba a su cargo”.

La decisión de la Cámara se da luego de que se conoció que una auditoría encontró un desfasaje de $158.717 millones en los registros internos de la ANDIS, y un día después de la salida de quien era su actual titular, Alejandro Vilches.

Declarará Nadia Beller

Además, este miércoles se espera la declaración de Nadia Beller, la exnovia de Fernando Cerimedo, quien aseguró tener pruebas de que el exasesor de Javier Milei fue quien filtró los audios atribuidos al extitular del ANDIS.