Pablo Di Liscia es el nuevo titular de la Secretaría de Discapacidad

Este martes el Gobierno nacional oficializó la designación de Pablo Di Liscia al frente de la Secretaría Nacional de Discapacidad.

El sucesor de Alejandro Vilches cuenta con un recorrido tanto en el sector público como en el privado y llega al cargo con el objetivo de optimizar el acceso a las prestaciones del sector, fortalecer los mecanismos de control e impulsar una administración eficiente de los recursos públicos, tal como informó el Gobierno.

Entre 2017 y 2019 se desempeñó como presidente del Instituto de Obra Médico Asistencial (IOMA) de la provincia de Buenos Aires, la cual administra la cobertura de más de 2,2 millones de afiliados.

También, con anterioridad, ejerció como subsecretario de Higiene Urbana y director general de Control de Gestión en el ámbito del Gobierno de Buenos Aires, trayectoria que se completa con más de dos décadas de experiencia ejecutiva en empresas privadas.

Desde el oficialismo aseguraron que la gestión de Di Liscia dará continuidad al proceso de auditoría integral sobre las pensiones no contributivas por invalidez laboral.

El objetivo central será detectar irregularidades y dar de baja aquellos beneficios otorgados de manera fraudulenta, con el fin de reorientar los fondos estatales hacia las personas que efectivamente cumplen con los requisitos de vulnerabilidad y salud.