La Justicia intimó al Gobierno a que cumpla con la Ley de Financiamiento Universitario

La Justicia falló otra vez contra el Gobierno por la Ley de Financiamiento Universitario. Una decisión del juez Martín Cormick le impuso al Poder Ejecutivo cumplir con la norma en un plazo de cinco días.

El fallo del magistrado aseguro que si el Gobierno no cumple con la normativa, aplicará multas diarias.

“En virtud de lo actuado en la causa, atendiendo a lo peticionado por la parte actora y verificándose que no existe cumplimiento total de la cautelar dictada en autos, medida que se encuentra firme, intímese al demandado Estado Nacional, Poder Ejecutivo Nacional, a que dé efectivo cumplimiento en un plazo perentorio de cinco (5) días, bajo expreso apercibimiento de aplicar astreintes [multas] por cada día de demora”, indicó el juez Cormick en su fallo.

Las universidades y gremios docentes y no docentes mantienen firme su reclamo al Gobierno porque estiman que a los salarios se les adeuda una recomposición de 31,2%. El Gobierno ofreció 3% en la ultima paritaria, días atrás, lo que derivó en la convocatoria a una nueva marcha federal universitaria el 15 de octubre, y medidas de fuerza gremiales en demanda del cumplimiento de la ley.

Esta semana ya empezó con paros en distintas facultades de la UBA y de manera escalonada, y continuarán hasta la protesta de octubre, que tendrá epicentro en el Palacio de Tribunales.

El fallo del juez Cormick ordena al Ejecutivo el “cumplimiento total” a la medida cautelar que ordena cumplir la Ley de Financiamiento Universitario, en los artículos 5 y 6. Esos ítems disponen sobre recomposición de salarios docentes y no docentes, y de becas estudiantiles.

