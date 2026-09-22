La UFEM Investiga la muerte de una integrante de la Policía

La fiscal penal de la Unidad de Femicidios, María Luján Sodero Calvet, encabeza una investigación destinada a determinar las circunstancias de la muerte de una mujer de 23 años, quien revistaba como suboficial en la Policía de la Provincia de Salta.

La mujer fue encontrada herida con un arma de fuego durante la mañana de este lunes 21 de septiembre, en el interior de una vivienda de barrio Fraternidad, en la ciudad de Salta. Fue trasladada al hospital San Bernardo, donde posteriormente se informó su fallecimiento.

Sodero Calvet dispuso la intervención de personal del Cuerpo de Investigaciones Fiscales (CIF) en el lugar, para realizar las tareas de rigor, y el traslado del cuerpo al Servicio de Tanatología Forense del CIF, donde se realizó la autopsia.

La Fiscal destacó que la investigación se realiza conforme a la Resolución 1284 del 17 de noviembre de 2021 de la Procuración General de la Provincia, que establece que, ante la muerte de una persona, incluso si inicialmente parece un suicidio o una muerte accidental, debe aplicarse como regla, la presunción de homicidio doloso, lo que implica seguir los protocolos y medidas correspondientes desde las primeras diligencias hasta que pueda descartarse razonadamente la comisión de un delito.