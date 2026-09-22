El 9 de noviembre será feriado nacional por la visita del Papa

El Gobierno confirmó que el lunes 9 de noviembre será feriado nacional a raíz de la visita del papa León XIV a la Argentina, mientras que el 10 y 11 serán feriados también, pero solo en las ciudades que visitará, es decir, Córdoba y Luján.

Así lo confirmaron la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva y autoridades de la Iglesia tras una reunión que mantuvieron este martes por la tarde.

"Hemos definido frente a la situación de los días feriados para la visita papal. El día lunes 9 de noviembre será feriado nacional. Los días martes y miércoles se trabajará dentro de cada una de las jurisdicciones en feriados limitados a las jurisdicciones específicas", explicó Monteoliva.

Tras la reunión, Karina Milei dialogó con la prensa y destacó que la visita del Sumo Pontífice "es lo más importante". Acto seguido dejó en claro que "el Papa es para todos los argentinos" y resaltó que se juntaron "todas las fuerzas" políticas para la organización de la visita.

Las declaraciones de la hermana del presidente ocurren el mismo día en que se desarrolló la Conferencia Episcopal Argentina, evento en el que la Iglesia dejó en claro sus diferencias con la gestión de Javier Milei.

Misa en el Monumento a los Españoles

La secretaria general de la Presidencia encabezó la reunión para avanzar en la organización de la visita del papa León XIV y transmitió la voluntad del presidente Javier Milei de que el lunes 9 de noviembre sea feriado nacional en ocasión de la santa misa frente al Monumento a los Españoles, en la Ciudad de Buenos Aires.

La funcionaria estuvo acompañada por la ministra de Seguridad Nacional, Alejandra Monteoliva, y transmitió la definición del Gobierno nacional ante representantes de la Conferencia Episcopal Argentina y las autoridades de las jurisdicciones de CABA, Provincia de Buenos Aires y Córdoba.

Gobernadores y legisladores

Asimismo, Karina Milei anunció que al evento en el Palacio Libertad que se celebrará el domingo por la tarde, serán invitados los 24 mandatarios provinciales al igual que diputados y senadores de todos los partidos políticos.

Finalmente, se repasaron aspectos logísticos, de seguridad y de comunicación y se informó que quienes serán voluntarios registrados para la ayuda peregrina contarán con el beneficio de pasajes gratis en la red SUBE de transporte público durante los días que el Santo Padre esté en nuestro país.

Cabe destacar que cada una de las jurisdicciones asume la responsabilidad presupuestaria de sus respectivos eventos.

Estuvieron presentes por la Conferencia Episcopal Argentina, su presidente, monseñor Marcelo Colombo; y el arzobispo de Buenos Aires, Jorge García Cuerva. Por parte del Gobierno nacional, también estuvieron el secretario de Comunicación y Medios, Fabián Fernández; y la subsecretaria de Culto, María Inés Brogin Alba.