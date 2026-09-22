Sáenz lanzó la segunda etapa del Plan Meta para fortalecer el deporte en toda la provincia

El gobernador Gustavo Sáenz presentó la segunda etapa del Plan Meta, una estrategia integral de política deportiva que articula acciones destinadas a fortalecer las instituciones deportivas, mejorar la infraestructura, acompañar a los municipios y generar oportunidades para deportistas de distintas disciplinas. La iniciativa posiciona a Salta como provincia pionera en la estructuración de un esquema estatal continuo al servicio de la comunidad, con una mirada profundamente federal.

Durante el acto desarrollado en las instalaciones del Microestadio Delmi, el mandatario saludó a las familias presentes, intendentes, dirigentes, entrenadores y atletas, destacando especialmente al seleccionado salteño de Hockey Sub-14 por la obtención del campeonato nacional, a quien premió por haber logrado este triunfo histórico luego de 18 años.

Igualmente distinguió a la joven atleta de La Merced, Fernanda Ruiz, con una silla de ruedas de competición para seguir cosechando triunfos en los deportes adaptados.

Sáenz expresó su emoción al ver la unidad del deporte en toda la provincia y agradeció a legisladores, intendentes, dirigentes y familias que hicieron posible la consolidación de esta política pública. “Hoy vivimos un marco muy importante donde el deporte une a deportistas con discapacidad, a los más chicos que recién empiezan, a los jóvenes y a los adultos mayores”, destacó el mandatario, dedicando además un reconocimiento especial a entrenadores y padres.

En ese sentido, Sáenz reflexionó sobre la función social y el valor formativo de las instituciones de barrio: “¿Qué significa un club deportivo? Significa respeto, significa volver a los valores que nos enseñaron de chicos y que nunca debemos perder. De eso se trata el Plan Meta. En cada club hay historias de vida, identidad, esfuerzo y compromiso, pero por sobre todas las cosas se abren las puertas para enseñar disciplina, esfuerzo, solidaridad y compañerismo”.

Asimismo, el Gobernador enfatizó la importancia de los clubes como espacios de contención frente a los problemas sociales: “En momentos difíciles de la economía, el Estado no podía mirar para otro lado. Teníamos que hacernos cargo de esos clubes que son el amor de generaciones de salteños. Hoy, un club que les abre las puertas a los niños y a los jóvenes es un chico menos en la calle, lejos de los flagelos que golpean a nuestra sociedad”.

El mandatario también puso en valor la labor cotidiana y desinteresada de las familias y la dirigencia. “Recorriendo la provincia vi el sacrificio de padres y dirigentes que, tras terminar su jornada de trabajo, van cansados al club a pintar, arreglar o hacer una rifa para que los chicos puedan viajar a competir, pagar un servicio o hacer un baño. Por eso, pido un aplauso fuerte para esos entrenadores que muchas veces están sin cobrar un peso y para los padres que hacen grandes a sus instituciones”, remarcó.

Para finalizar, Sáenz ratificó el compromiso de la gestión provincial de sostener el acompañamiento en el territorio: “Agradezco de corazón que me permitan ser parte de la historia viva del club de sus amores en cada rincón de Salta. Este Gobernador va a estar al lado de ustedes, inaugurando playones, baños, vestuarios y todo lo que sea necesario para que tengan las herramientas y sigan creciendo en el deporte”.

Por su parte, la ministra de Turismo y Deportes, Manuela Arancibia, señaló objetivos y logros del Plan, así como las próximas acciones.

Según detalló la Ministra, el Plan se organiza en cuatro ejes estratégicos: Clubes en Acción, Municipios, Mérito Deportivo y Competencias, desarrollados sobre una red territorial que alcanza a todas las regiones de la provincia con horizonte al período 2025-2027.

Clubes en Acción: En su primera etapa alcanzó a 48 instituciones deportivas de 12 departamentos. Además, mediante un convenio de asistencia contable gratuita con el Consejo Profesional de Ciencias Económicas, se regularizaron 58 entidades sin costo y se confeccionaron 77 estados contables.

Municipios e Infraestructura: Consolida una red de 8 regiones operativas y 60 directores municipales de deportes. A través del programa se ejecutaron obras como pisos deportivos en Metán, Tolar Grande y Cerrillos, piso sintético encastrable en Rivadavia Banda Norte y la pista de patinaje en El Carril.

Programa PRISMA y Deporte de Base: Acompaña de forma interdisciplinaria (nutrición, kinesiología, psicología y evaluación) a 15 atletas destacados en karate, natación, gimnasia, atletismo y tenis para su proyección nacional e internacional. Asimismo, la Red de Escuelas de Equidad Deportiva (REED) dicta 47 clases semanales para más de 120 alumnos iniciales.

Competencias Populares: En la edición 2025/26 del Fútbol de los Barrios participaron más de 140 equipos y 2.800 jugadores, mientras que las Copas Güemes y Macacha reunieron a 250 equipos y 2.500 niños y jóvenes.

La segunda etapa del Plan META continuará durante los próximos meses con la preparación de los atletas de la provincia de cara a los Juegos Odesur, los Juegos Evita, torneos internacionales de gimnasia y las etapas finales de las copas provinciales 2026.

En tanto, la secretaria del Club Atlético Redes de la Patria de El Bordo, Graciela Montes, agradeció en nombre de la comisión directiva, socios y jugadores el apoyo brindado a través del Plan Meta. "Este apoyo es fundamental para todos los deportistas, no solo es una ayuda económica, es un respaldo a la contención de niños, jóvenes y adultos que hoy necesitan fortalecer el deporte", afirmó. Destacó que su proyecto se cumplió y concretó en tiempo y forma, permitiendo mantener las instalaciones, y pidió que en esta segunda etapa se siga acompañando a todos los clubes de la provincia "para que saquemos adelante todos juntos al deporte salteño", finalizó.

También sumó su voz la atleta salteña Luciana Gennari, tricampeona nacional de mayores y U23 en salto triple, donde tiene la mejor marca del país, campeona nacional en salto largo y representante argentina en Sudamericanos, valoró como integrante del Plan Meta el acompañamiento integral del proyecto Prisma. "No solo se ve al deporte desde un acompañamiento económico, sino que se integra al deportista desde donde lo necesitamos", afirmó, y destacó el apoyo psicológico, kinesiológico y nutricional porque "mostrar el entrenamiento invisible del deportista me parece fundamental". Agradeció al Gobierno de la Provincia y señaló que "contar con ustedes la verdad es una caricia al alma".

Estuvieron presentes además los intendentes de Colonia Santa Rosa; Juan Navarro; de La Viña, Elizabeth Sánchez; de Rosario de la Frontera, Kuldeep Singh; de General Güemes, Carlos Rosso; de Orán, Baltasar Lara Gros, entre otros; el vicepresidente primero de Senado, Mashur Lapad; los ministros de Economía y Servicios Públicos, Roberto Dib Ashur; de Gobierno y Justicia, Ignacio Jarsún; el secretario de Deportes, Ignacio García Bes; legisladores, dirigentes, deportistas, el equipo de Salta Basket, integrantes y simpatizantes de diversos clubes de la provincia.