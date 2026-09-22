Salta es sede del China Day 2026

La jornada se llevará a cabo en el Aula Magna de la Universidad Católica de Salta (Ucasal).

Las acreditaciones comenzarán a esta hora y los asistentes podrán visitar los stands de las empresas.

La apertura institucional comenzará a las 9, con la presencia del gobernador Gustavo Sáenz y el embajador de China, Wang Wei.

A lo largo del día, se desarrollarán paneles enfocados en las pymes regionales y el corredor bioceánico.

Se discutirán alternativas de financiamiento y estrategias para fortalecer la presencia de Salta en los mercados internacionales.