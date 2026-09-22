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EN VIVO 09:00 a 13:00 HRS

La Mañana de Radio Salta

Conducción: Fernando Palopoli, Marita Simón, Daniel Chocobar, Nelson Colque, Pablo Ferrer, Delia Aguilar y César Alurralde

PROX. 13:00 a 14:00 HRS

 

Salta Hoy

El más completo informativo elaborado por el departamento de prensa de Radio Salta, con la conducción de César Alurralde y Delia Aguilar.  

PROX. 14:00 a 15:00 HRS

 

Los Bohemios

Programa Cultural 

PROX. 15:00 a 16:00 HRS

 

La Tarde con Amigos

Un clásico de la radio salteña.

PROX. 16:00 a 17:00 HRS

 

Cartas Sin Marcar

Un programa que analiza toda la información sobre la política que define el día a día, la economía que mueve los bolsillo, entrevistas a referentes sociales que nos une como comunidad, entre muchos temas que vamos a barajar. 

PROX. 17:00 a 19:00 HRS

 

Todo Pasa

Magazine de Interés Gral. 

PROX. 19:00 a 20:00 HRS

 

Punto de Encuentro

Periodístico

PROX. 20:00 a 21:00 HRS

 

60 Municipios

Red Federal de Información local.

PROX. 21:00 a 22:00 HRS

 

Éxodo Turístico "El Turismo es el Camino"

Programa cultural y social 

PROX. 22:00 a 00:00 HRS

 

Música y Memoria

Música, relatos, historia y la mejor compañía.

 

Toda la programación

Salta es sede del China Day 2026

Este encuentro reunirá hoy a diplomáticos, funcionarios y empresarios para discutir oportunidades de vinculación con la República Popular China.

Salta Hoy

22 / 09 / 2026

 

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La jornada se llevará a cabo en el Aula Magna de la Universidad Católica de Salta (Ucasal). 

Las acreditaciones comenzarán a esta hora y los asistentes podrán visitar los stands de las empresas. 

La apertura institucional comenzará a las 9, con la presencia del gobernador Gustavo Sáenz y el embajador de China, Wang Wei. 

A lo largo del día, se desarrollarán paneles enfocados en las pymes regionales y el corredor bioceánico. 

Se discutirán alternativas de financiamiento y estrategias para fortalecer la presencia de Salta en los mercados internacionales.

 

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