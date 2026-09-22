Salta es sede del China Day 2026
Este encuentro reunirá hoy a diplomáticos, funcionarios y empresarios para discutir oportunidades de vinculación con la República Popular China.
Salta Hoy
22 / 09 / 2026
La jornada se llevará a cabo en el Aula Magna de la Universidad Católica de Salta (Ucasal).
Las acreditaciones comenzarán a esta hora y los asistentes podrán visitar los stands de las empresas.
La apertura institucional comenzará a las 9, con la presencia del gobernador Gustavo Sáenz y el embajador de China, Wang Wei.
A lo largo del día, se desarrollarán paneles enfocados en las pymes regionales y el corredor bioceánico.
Se discutirán alternativas de financiamiento y estrategias para fortalecer la presencia de Salta en los mercados internacionales.