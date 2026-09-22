Prisión efectiva para el sujeto que rompió la vidriera de un comercio

El hecho ocurrió el viernes pasado, cuando con una piedra rompió la vidriera de un local de calle San Juan al 700 y se apoderó de un teléfono celular y una notebook.

Durante la audiencia, el juez Eduardo Sángari lo declaró reincidente por tercera vez, en virtud de sus antecedentes.

Además, el acusado reconoció su participación en otros tres robos similares.

Estos delitos incluyen el robo en una veterinaria y una carnicería, todos registrados por cámaras de seguridad.

La Fiscalía penal de la Unidad de Flagrancia inició la investigación tras su detención, que se produjo poco después del robo.