Un año de prisión efectiva por agredir y amenazar a su madre y a su hermano
El hombre de 41 años fue declarado reincidente por tercera vez. La condena incluye tres hechos de desobediencia judicial, amenazas y lesiones.
Salta Hoy
23 / 09 / 2026
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En uno de los episodios, amenazó a su hermano con un cuchillo y lo hirió durante un forcejeo.
También ingresó a la casa de su madre e incumplió medidas de protección.
Además de la pena impuesta por la justicia, deberá realizar un tratamiento psicológico por adicciones.