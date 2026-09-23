Buscan mayor contención emocional para los policías salteños

A partir de ahora y por la reestructuración de varias áreas nació la dirección de Asistencia Integral y Desarrollo Psicosocial Policial, así lo comentó el jefe de la fuerza Walter Toledo.

“Queremos que nuestros policías pidan ayuda, que se pueda vencer el mito que el uniformado es inquebrantable y de esta manera se rompa el supuesto código de silencio que nos rodea”, dijo a su tiempo el comisario general Guido Burgos, subjefe de la fuerza y responsable de la nueva áreas creada.

Burgos señaló que varios funcionarios del área recorrerán todo el territorio provincial para dialogar con los uniformados y así conseguir lograr la ansiada contención y escucha activa.