Buscan mayor contención emocional para los policías salteños
Luego de los dos suicidios de policías conocidos en los últimos días, hubo una importante modificación en las oficinas que atenderán la salud mental y el bienestar general de los uniformados.
Salta Hoy
23 / 09 / 2026
A partir de ahora y por la reestructuración de varias áreas nació la dirección de Asistencia Integral y Desarrollo Psicosocial Policial, así lo comentó el jefe de la fuerza Walter Toledo.
“Queremos que nuestros policías pidan ayuda, que se pueda vencer el mito que el uniformado es inquebrantable y de esta manera se rompa el supuesto código de silencio que nos rodea”, dijo a su tiempo el comisario general Guido Burgos, subjefe de la fuerza y responsable de la nueva áreas creada.
Burgos señaló que varios funcionarios del área recorrerán todo el territorio provincial para dialogar con los uniformados y así conseguir lograr la ansiada contención y escucha activa.