Deportes extremos: Avanza la construcción de la pista de BMX en el B° Ciudad del Milagro
Las obras a cargo de la Municipalidad de Salta se desarrollan en la zona norte de la ciudad con trabajos que incluyen movimiento de suelo y retiro de estructuras existentes.
Salta Hoy
23 / 09 / 2026
VER GALERÍA
El proyecto tiene una nueva plataforma de largada que tendrá un metro más de altura y renovará el trazado con nuevas curvas, recorridos y pendientes.
Las mejoras para esta disciplina de ciclismo, elevarán la seguridad y adecuarán el circuito a competencias nacionales e internacionales.