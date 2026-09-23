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EN VIVO 14:00 a 15:00 HRS

Los Bohemios

Conducción: Sergio Nieva y Olga Chaile

PROX. 15:00 a 16:00 HRS

 

Pulso Gremial

Pulso Gremial - Desde 2002 informando sobre las actividades de los gremios y noticias laborales del país.

PROX. 16:00 a 17:00 HRS

 

Cartas Sin Marcar

Un programa que analiza toda la información sobre la política que define el día a día, la economía que mueve los bolsillo, entrevistas a referentes sociales que nos une como comunidad, entre muchos temas que vamos a barajar. 

PROX. 17:00 a 19:00 HRS

 

Todo Pasa

Magazine de Interés Gral. 

PROX. 19:00 a 20:00 HRS

 

Punto de Encuentro

Periodístico

PROX. 20:00 a 21:00 HRS

 

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Éxodo Turístico "El Turismo es el Camino"

Programa cultural y social 

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Música y Memoria

Música, relatos, historia y la mejor compañía.

 

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Deportes extremos: Avanza la construcción de la pista de BMX en el B° Ciudad del Milagro

Las obras a cargo de la Municipalidad de Salta se desarrollan en la zona norte de la ciudad con trabajos que incluyen movimiento de suelo y retiro de estructuras existentes.

Salta Hoy

23 / 09 / 2026

 

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El proyecto tiene una nueva plataforma de largada que tendrá un metro más de altura y renovará el trazado con nuevas curvas, recorridos y pendientes.

Las mejoras para esta disciplina de ciclismo, elevarán la seguridad y adecuarán el circuito a competencias nacionales e internacionales.

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