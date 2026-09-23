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Los Bohemios

Conducción: Sergio Nieva y Olga Chaile

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Pulso Gremial - Desde 2002 informando sobre las actividades de los gremios y noticias laborales del país.

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Cartas Sin Marcar

Un programa que analiza toda la información sobre la política que define el día a día, la economía que mueve los bolsillo, entrevistas a referentes sociales que nos une como comunidad, entre muchos temas que vamos a barajar. 

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Choque sobre la Ruta Nacional 50 cerca del acceso norte de San Ramón de la Nueva Orán

Una camioneta Toyota Hilux terminó sobre la banquina con importantes daños en la parte frontal.

Salta Hoy

23 / 09 / 2026

 

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En el lugar trabajan efectivos de la Policía de Salta y personal sanitario. 

Hasta el momento, no se informó sobre personas heridas ni las circunstancias del accidente. 

Las autoridades recomiendan reducir la velocidad y circular con precaución en el lugar del siniestro: Ruta Nacional 50 a la altura del ingreso norte a la ciudad de Orán.

 

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