Choque sobre la Ruta Nacional 50 cerca del acceso norte de San Ramón de la Nueva Orán
Una camioneta Toyota Hilux terminó sobre la banquina con importantes daños en la parte frontal.
Salta Hoy
23 / 09 / 2026
VER GALERÍA
En el lugar trabajan efectivos de la Policía de Salta y personal sanitario.
Hasta el momento, no se informó sobre personas heridas ni las circunstancias del accidente.
Las autoridades recomiendan reducir la velocidad y circular con precaución en el lugar del siniestro: Ruta Nacional 50 a la altura del ingreso norte a la ciudad de Orán.