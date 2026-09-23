 imagen

EN VIVO 14:00 a 15:00 HRS

Los Bohemios

Conducción: Sergio Nieva y Olga Chaile

PROX. 15:00 a 16:00 HRS

 

Pulso Gremial

Pulso Gremial - Desde 2002 informando sobre las actividades de los gremios y noticias laborales del país.

PROX. 16:00 a 17:00 HRS

 

Cartas Sin Marcar

Un programa que analiza toda la información sobre la política que define el día a día, la economía que mueve los bolsillo, entrevistas a referentes sociales que nos une como comunidad, entre muchos temas que vamos a barajar. 

PROX. 17:00 a 19:00 HRS

 

Todo Pasa

Magazine de Interés Gral. 

PROX. 19:00 a 20:00 HRS

 

Punto de Encuentro

Periodístico

PROX. 20:00 a 21:00 HRS

 

60 Municipios

Red Federal de Información local.

PROX. 21:00 a 22:00 HRS

 

Éxodo Turístico "El Turismo es el Camino"

Programa cultural y social 

PROX. 22:00 a 00:00 HRS

 

Música y Memoria

Música, relatos, historia y la mejor compañía.

 

Toda la programación

Preocupación de los choferes por la crisis en Saeta

La reducción de la cantidad de coches en circulación hace temer por futuros despidos de los trabajadores del volante.

Salta Hoy

23 / 09 / 2026

 

VER GALERÍA

 

La crisis en el sector se debe a la falta de demanda de los pasajeros, el incremento del combustible y los repuestos, además de la falta de pago del subsidio federal para el transporte.

“Ahora ya tememos que comiencen a despedir a nuestra gente”, dijo por Radio Salta, Gerónimo Requena, responsable del gremio de la UTA.

El gremialista confirmó que hasta ahora se sacaron dos coches por turno y que los choferes encargados de esos colectivos comenzaron a cubrir los puestos de los compañeros que iniciaron sus licencias por vacaciones.

 

AGREGAR A MIRADIO

 

 

AM840

FM96.9

  • Av. Ex Combatientes de Malvinas 3890 - Salta - Argentina
  • +54 387-424-6222

© COPYRIGHT 2019 RADIO SALTA - DESARROLLADO POR MUSTANG CLOUD

NOMBRE RAREIO