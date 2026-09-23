Preocupación de los choferes por la crisis en Saeta
La reducción de la cantidad de coches en circulación hace temer por futuros despidos de los trabajadores del volante.
Salta Hoy
23 / 09 / 2026
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La crisis en el sector se debe a la falta de demanda de los pasajeros, el incremento del combustible y los repuestos, además de la falta de pago del subsidio federal para el transporte.
“Ahora ya tememos que comiencen a despedir a nuestra gente”, dijo por Radio Salta, Gerónimo Requena, responsable del gremio de la UTA.
El gremialista confirmó que hasta ahora se sacaron dos coches por turno y que los choferes encargados de esos colectivos comenzaron a cubrir los puestos de los compañeros que iniciaron sus licencias por vacaciones.