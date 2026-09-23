Preocupación de los choferes por la crisis en Saeta

La crisis en el sector se debe a la falta de demanda de los pasajeros, el incremento del combustible y los repuestos, además de la falta de pago del subsidio federal para el transporte.

“Ahora ya tememos que comiencen a despedir a nuestra gente”, dijo por Radio Salta, Gerónimo Requena, responsable del gremio de la UTA.

El gremialista confirmó que hasta ahora se sacaron dos coches por turno y que los choferes encargados de esos colectivos comenzaron a cubrir los puestos de los compañeros que iniciaron sus licencias por vacaciones.