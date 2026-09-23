Durante la mañana se registraron tres siniestros viales en distintos puntos de la ciudad

Una camioneta Volkswagen Amarok, conducida por un hombre de 60 años, impactó contra una motocicleta conducida por un hombre de 40 años.

Como consecuencia el motociclista sufrió traumatismo encéfalo craneano grave y fue trasladado en código rojo al Hospital San Bernardo.

El casco quedó destrozado en la calzada.

El conductor de la camioneta resultó ileso.

En la zona sur se registraron dos accidentes en Avenida Paraguay.

Pasando la pasarela de acceso a Villa Palacios, a las 7:55 chocaron dos motocicletas.

Ocurrió cuando el conductor de un ciclomotor de 110 cc giró para ingresar a una estación de servicio y fue embestido desde atrás por otra moto de 125 cc.

El primer motociclista fue derivado al Hospital San Bernardo con politraumatismos.

El segundo sufrió únicamente escoriaciones. Ambos controles de alcoholemia dieron resultado negativo.

Por otro lado, a las 8:30 aproximadamente en la misma arteria, en sentido sur norte, un vehículo colisionó por alcance contra la parte trasera de otro automóvil cerca del puente, debido a una frenada brusca.

En todos los casos los siniestros viales ocurrieron por falta de distancia de seguridad, distracción, no usar espejos retrovisores o negligencia al conducir.

Según las estadísticas, ocho de cada diez personas accidentadas son motociclistas.

Suman 94 las víctimas fatales en accidentes de tránsito en lo que va del año.