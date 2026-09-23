Aseguran que el Plan Güemes es muy efectivo

Sobre todo, luego de varios enfrentamientos entre uniformados federales y bagayeros .

“Sabemos que tenemos números muy positivos, aunque aún nos falta mucho por hacer”, dijo Martin Culatto, subsecretario de intervención federal del Ministerio de Seguridad Nacional en la charla con Radio Salta.

Culatto indicó su sorpresa por las declaraciones del interventor Adrian Zigarán. “No se cual será el trasfondo de sus críticas, porque nosotros hacemos nuestro trabajo”, expresó.

Dijo que las declaraciones de Zigarán se contradicen con las del Ministro de Seguridad de la provincia.

“Comparando las cifras del año pasado con las de este año vemos que tenemos un incremento del 500 % en el control de personas, un aumento del 600% en el control vehicular, un 10% más de las incautaciones”, manifestó Culatto.