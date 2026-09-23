 imagen

EN VIVO 14:00 a 15:00 HRS

Los Bohemios

Conducción: Sergio Nieva y Olga Chaile

PROX. 15:00 a 16:00 HRS

 

Pulso Gremial

Pulso Gremial - Desde 2002 informando sobre las actividades de los gremios y noticias laborales del país.

PROX. 16:00 a 17:00 HRS

 

Cartas Sin Marcar

Un programa que analiza toda la información sobre la política que define el día a día, la economía que mueve los bolsillo, entrevistas a referentes sociales que nos une como comunidad, entre muchos temas que vamos a barajar. 

PROX. 17:00 a 19:00 HRS

 

Todo Pasa

Magazine de Interés Gral. 

PROX. 19:00 a 20:00 HRS

 

Punto de Encuentro

Periodístico

PROX. 20:00 a 21:00 HRS

 

60 Municipios

Red Federal de Información local.

PROX. 21:00 a 22:00 HRS

 

Éxodo Turístico "El Turismo es el Camino"

Programa cultural y social 

PROX. 22:00 a 00:00 HRS

 

Música y Memoria

Música, relatos, historia y la mejor compañía.

 

Toda la programación

Aseguran que el Plan Güemes es muy efectivo

El plan de seguridad implementado en la frontera argentino-boliviana recibe permanentemente duras críticas por parte de la intervención de Salvador Mazza.

Salta Hoy

23 / 09 / 2026

 

VER GALERÍA

 

Sobre todo, luego de varios enfrentamientos entre uniformados federales y bagayeros .

“Sabemos que tenemos números muy positivos, aunque aún nos falta mucho por hacer”, dijo Martin Culatto, subsecretario de intervención federal del Ministerio de Seguridad Nacional en la charla con Radio Salta. 

Culatto indicó su sorpresa por las declaraciones del interventor Adrian Zigarán. “No se cual será el trasfondo de sus críticas, porque nosotros hacemos nuestro trabajo”, expresó.

Dijo que las declaraciones de Zigarán se contradicen con las del Ministro de Seguridad de la provincia.

“Comparando las cifras del año pasado con las de este año vemos que tenemos un incremento del 500 % en el control de personas, un aumento del 600% en el control vehicular, un 10% más de las incautaciones”, manifestó Culatto.

 

AGREGAR A MIRADIO

 

 

AM840

FM96.9

  • Av. Ex Combatientes de Malvinas 3890 - Salta - Argentina
  • +54 387-424-6222

© COPYRIGHT 2019 RADIO SALTA - DESARROLLADO POR MUSTANG CLOUD

NOMBRE RAREIO