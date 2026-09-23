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Ablación de órganos en el Hospital San Bernardo

El donante fue el músico Lucas Montanaro de 36 años -integrante del grupo Canto 4- quien falleció este martes. El artista había sufrido un infarto en medio de un partido de fútbol hace algunos días.

Salta Hoy

23 / 09 / 2026

 

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Según se supo, la cirugía comenzó hoy pasadas las 8:00 con el traslado de los órganos al Aeropuerto Internacional Martín Miguel de Güemes.

El Dr. Luis Canelada, director del Programa Cucai Salta, confirmó por Radio Salta que se trató de una exitosa donación multiorgánica, en la que se extrajeron córneas, riñones e hígado.

Indicó que participó un equipo quirúrgico hepático del Hospital Italiano de la ciudad de La Plata en trabajo conjunto con personal salteño del Hospital San Bernardo, terapia intensiva, enfermería, y médicos.

Para el despliegue de la logística se coordinó con Tránsito, Vialidad, Policía de Salta y personal del Aeropuerto para el despliegue.

 

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